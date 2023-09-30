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Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Konyaspor maçının kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlıların kafilesinde 5 isim yer almadı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 15:16 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 15:35
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Konyaspor ile deplasmanda oynayacak. Karşılaşma için bugün Konya'ya hareket edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda kaleci Mert Günok'un yanı sıra, Tayfur Bigöl, Rebic ve Gedson Fernandes kadroda bulunmuyor.

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Umut Meraş ve Semih Kılıçsoy."

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