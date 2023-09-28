Kartal çakıldı!

Beşiktaş, erteleme karşılaşmasında Adana Demirspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 4-2'lik skorla kaybederken, tam 35 yıl aradan sonra Güney ekibine mağlup oldu. Maça ev sahibi Adana Demirspor adeta fırtına gibi başladı. Belhanda dakika 8'de topu filelere gönderirken, bu golün birebir kopyasını bu kez 17'nci dakikada Niang ağlara yolladı ve Güney ekibi iki farklı öne geçti. Beşiktaş'ta 30'da Ghezzal'ın kafa vuruşunu Adana Demirspoor savunması çizgi üzerinden çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İKİ YARIDA DA HIZ KESMEDİLER

Ev sahibi ekip ikinci yarıda da hız kesmedi. 59'da soldan gelen ortada Emre Akbaba kafayla topu filelere gönderirken, 75'de Yusuf Erdoğan aradaki farkı dörde çıkartan isim oldu. Bu dakikadan sonra Beşiktaş'ta 79'da Aboubakar ve 89'da Rashica'nın golleri geldi. Siyah-beyazlılar iki gol bulmasına rağmen sahadan 4-2'lik mağlubiyet ve puansız ayrıldı. Mavi-lacivertliler bu sonuçla tam 35 yıl aradan sonra Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. Kara Kartal 10 puanda kalırken, Adana Demirspor 11 puanla üçüncü sıraya yerleşti.

ORTA SAHA KAYBOLDU

Beşiktaş'ta orta alanda görev yapan Ghezzal ile Chamberlain dün akşam beklentilerin çok altında kaldı. İlk 11'de sahaya çıkan iki oyuncu, yerlerini Rashica ve Muleka'ya bıraktı. Onur da 65'te Rosier'in yerine girdi.

MERT GÜNOK SAKATLANDI

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, dün akşamki mücadeleyi tamamlayamadı. Karşılaşmaya şanssız başlayan ve 17 dakika içinde kalesinde 2 gol gören Mert, 29'uncu dakikada sakatlık geçirdi. Sol dizinde problem yaşayan Mert Günok maça devam edemedi ve yerini Ersin Destanoğlu'na bırakmak zorunda kaldı. Ersin Destanoğlu, 24 Ekim 2022 tarihinden sonra ilk kez bir Süper Lig maçında Beşiktaş'ın kalesini devraldı.

ABOU ATTI AMA...

Siyah-beyazlılar dün akşam deplasmanda Adana Demirspor'a yenilirken, Beşiktaş'ın forveti Aboubakar bu sezon ligdeki ikinci golünü attı. Cenk ile birlikte ilk 11'de maça başlayan Kamerunlu oyuncu etkisiz bir oyun ortaya koyarken, 79'da şık bir golle topu filelere gönderdi ancak bu gol yeterli olmadı. Bu arada Beşiktaş, maçın 30. dakikasında Aboubakar'ın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. VAR ile görüşen hakem pozisyonda 'devam' kararı verdi.

KOPYA GOLLER YEDİLER

Beşiktaş'ın 9 dakikada kalesinde gördüğü iki gol de birbirinin kopyasıydı. 8'de Belhanda ceza yayı dışından topu filelere gönderirken, 17'de de bu kez Niang, tıpkı ilk goldeki gibi aynı noktadan topu Mert'in sağından ağlara gönderdi.

STOPERLER GOLLERİ ADETA İZLEDİ!

Beşiktaş'ın dün akşam yediği üç golde de stoperin hataları vardı. İlk golde Vincent Aboubakar'ın kaptırdığı topa Necip müdahale etmekte gecikirken, ikinci golde de bu kez Colley pozisyonunu kaybetti. Adana ekibinin üçüncü golünde de iki stoper Emre Akbaba'yı bomboş bırakınca mavi-lacivertliler farkı iyice açtı.

GEDSON VE REBIC SAKATA GELDİ

Beşiktaş'ta dün Gedson ve Rebic sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Şenol Güneş, sakatlıkları bulunan iki oyuncu için "Rebic'in sakatlığı antrenmanda oldu. Gedson da Brugge maçından sonra oldu. Her ikisi de oynamaya hazır değil. Birinin omuzunda birinin belinde rahatsızlık var" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE GİTMEZ"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, alınan skor ve ortaya konan futbol nedeniyle kızgın olduğunu söyledi. Güneş şu ifadeleri kullandı: "Üst üste şok goller yedik. Oyunun şaşkınlığı içinde bu devam etti. Rakibe uzak oynadık, agresif ve sert bir futbol ortaya koyamadık. Deplasmanda yumuşak oyun kaldırmaz, rakibimiz de bunu iyi değerlendirdi. Üzgünüm ama daha çok kızgınım. Teslimiyet içinde oynayan bir yapımız oluştu. Acilen bundan kurtulmalıyız. Oyuncu sakatlıkları bir yana, kazanma arzusunda bir sakatlık yaşadık sanki. Rakip kadar kazanma hırsı ve isteğimiz yoktu. Bir rehavete girdik, bunu değiştirmeye mecburuz."