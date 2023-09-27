ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE | Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta erteleme maçıyla devam ediyor. Avrupa Konferans Lig play-off turu maçları nedeniyle ertelenen karşılaşmada Beşiktaş, Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirspor'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Gravillon, Semih, Abdurrahim, Dorukhan, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Omar, Masuaku, Amir, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports1'de canlı yayınlanacak.

MÜCADELENİN HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak. İki takımın da Avrupa Konferans Lig play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 10 puanla 5. sırada yer alıyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1 kez mağlup olan Yukatel Adana Demirspor ise 8 puanla 10. basamakta bulunuyor.