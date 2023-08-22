Haberler Beşiktaş Talisca kadro dışı

Talisca kadro dışı

Beşiktaş'ın renklerine katmak istediği Anderson Talisca'da yeni durumlar yaşandı. Brezilyalı yıldız oyuncu AFC Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarıldığı iddia edildi. GOAL Arabia'da yer alan habere göre, Anderson Talisca, Al Nassr'ın AFC Şampiyonlar Ligi yabancı oyuncu listesinden çıkarıldı. Al Nassr, Anderson Talisca'yı 5 yabancı kuralı nedeniyle Asya Şampiyonlar Ligi listesine yazmadı. Al Nassr yabancı olarak; Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Seko Fofana, Marcelo Brozovic ve Alex Telles'i listeye ekledi. Siyah-beyazlılar, ilk olarak kiralık teklifi kabul edilmese de oyuncu için girişimlerini sürdürüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 06:50
Talisca kadro dışı
Beşiktaş'ın renklerine katmak istediği Anderson Talisca'da yeni durumlar yaşandı. Brezilyalı yıldız oyuncu AFC Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarıldığı iddia edildi. GOAL Arabia'da yer alan habere göre, Anderson Talisca, Al Nassr'ın AFC Şampiyonlar Ligi yabancı oyuncu listesinden çıkarıldı. Al Nassr, Anderson Talisca'yı 5 yabancı kuralı nedeniyle Asya Şampiyonlar Ligi listesine yazmadı. Al Nassr yabancı olarak; Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Seko Fofana, Marcelo Brozovic ve Alex Telles'i listeye ekledi. Siyah-beyazlılar, ilk olarak kiralık teklifi kabul edilmese de oyuncu için girişimlerini sürdürüyor.
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