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Yeni gözde Saelemaekers

Kartal'da kanat takviyesi için rota yeniden İtalya'dan bir isim döndü. Rebic transferinde Milan'la iyi ilişkiler kuran Beşiktaş'ın bu kez de Alexis Saelemaekers için İtalyanlarla masaya oturduğu ileri sürüldü. Milan'da rotasyon oyuncusu olarak kullanılan 24 yaşındaki Belçikalı sağ kanat konusunda kiralama teklifi yapıldığı ve cevap beklendiği iddia edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Yeni gözde Saelemaekers
Kartal'da kanat takviyesi için rota yeniden İtalya'dan bir isim döndü. Rebic transferinde Milan'la iyi ilişkiler kuran Beşiktaş'ın bu kez de Alexis Saelemaekers için İtalyanlarla masaya oturduğu ileri sürüldü. Milan'da rotasyon oyuncusu olarak kullanılan 24 yaşındaki Belçikalı sağ kanat konusunda kiralama teklifi yapıldığı ve cevap beklendiği iddia edildi.
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