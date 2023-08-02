TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Gray girişimi olumsuz sonuçlandı!

Beşiktaş'ın Demarai Gray girişimi olumsuz noktalandı.
Beşiktaş'ın Demarai Gray girişimi olumsuz noktalandı.
The Athletic'te yer alan habere göre; Fulham, Everton forması giyen Demarai Gray ile anlaşma sağladı.
DEMARAI GRAY KİMDİR?
28 Haziran 1996 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Birmingham altyapısında başladı.
Sırasıyla Birmingham, Leicester City, Leverkusen ve Everton formaları giydi.
Forvet hattında sol kanat olarak görev yapan Gray, milli takım tercihini Jamaika'dan yana kullandı. Oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro...