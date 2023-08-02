Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Gray girişimi olumsuz sonuçlandı!

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Gray girişimi olumsuz sonuçlandı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ın sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında gündemine aldığı Jamaikalı futbolcu Demarai Gray'den olumsuz haber geldi. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 12:40
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Gray girişimi olumsuz sonuçlandı!

Beşiktaş'ın Demarai Gray girişimi olumsuz noktalandı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Gray girişimi olumsuz sonuçlandı!

The Athletic'te yer alan habere göre; Fulham, Everton forması giyen Demarai Gray ile anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Gray girişimi olumsuz sonuçlandı!

DEMARAI GRAY KİMDİR?

28 Haziran 1996 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Birmingham altyapısında başladı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'dan Hollandalı yıldıza kanca!
Kartal'a sürpriz sağ kanat! İtalyan yıldıza yakın takip
YKS elektronik kayıtlar ne zaman 2023?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
İstanbul hava durumu 2 Ağustos 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'ın girişimi olumsuz sonuçlandı! Kartal'ın girişimi olumsuz sonuçlandı! 12:40
Süper Lig ve VAR'da görev yapacak hakemler açıklandı! Süper Lig ve VAR'da görev yapacak hakemler açıklandı! 12:13
Galatasaray - Zalgiris maçı saat kaçta? Galatasaray - Zalgiris maçı saat kaçta? 12:10
Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı saat kaçta? 12:06
Arda'dan iyi haber! Sahalara döneceği tarih... Arda'dan iyi haber! Sahalara döneceği tarih... 11:56
Liverpool - Bayern Münih maçı saat kaçta? Liverpool - Bayern Münih maçı saat kaçta? 11:50
Daha Eski
Marcelo'dan insanlık dışı faul! Marcelo'dan insanlık dışı faul! 11:41
G.Saray'a gelecek mi? Kritik gün G.Saray'a gelecek mi? Kritik gün 11:23
İşte Icardi'nin İstanbul'daki yeni evi! İşte Icardi'nin İstanbul'daki yeni evi! 11:05
Kopenhag - Breidablik maçı saat kaçta? Kopenhag - Breidablik maçı saat kaçta? 10:53
Genk - Servette maçı saat kaçta? Genk - Servette maçı saat kaçta? 10:51
Maccabi Haifa - Sheriff maçı saat kaçta? Maccabi Haifa - Sheriff maçı saat kaçta? 10:49