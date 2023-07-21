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BEŞİKTAŞ STRASBOURG CANLI İZLE | Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, son hazırlık maçına Fransa temsilcisi Strasbourg ile çıkıyor. Alman rakibi Augsburg ile 1-1 berabere kalan Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, Macaristan temsilcisi Mezökövesd Zsory'i farkla yendi. Fransız rakibinin karşısında da galibiyet elde etmek isteyen Beşiktaş maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 15:20 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 15:40
BEŞİKTAŞ STRASBOURG CANLI İZLE | Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, hazırlık müsabakasında Strasbourg ile karşılaşacak. Almanya'da kampını sürdüren Şenol Güneş yönetimindeki siyah beyazlıların hazırlık müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - STRASBOURG HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı 21 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de oynanacak. Müsabaka S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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