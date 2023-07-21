BEŞİKTAŞ STRASBOURG CANLI İZLE | Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı canlı yayın

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, hazırlık müsabakasında Strasbourg ile karşılaşıyor. Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da kamp yaparak geçiren Şenol Güneş yönetimindeki siyah beyazlılar, buradaki son provasını Strasbourg ile yapıyor.

BEŞİKTAŞ - STRASBOURG MAÇINDA İLK 11'LER Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Omar, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar

Strasbourg: Sels, Guilbert, Perrin, Nyamsi, Sylla, Senaya, Demiguet, Bellegarde, Diarra, Sahi-Dion, Mothiba

BEŞİKTAŞ - STRASBOURG HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı 21 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de başladı. Müsabaka S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.