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Tadic Beşiktaş'ta

Ajax’la yollarını ayıran Sırp yıldız haftaya imzalıyor. 34 yaşındaki kanat oyuncusunun Beşiktaş’ın teklifini kabul ederek Hollanda ekinden ayrıldığı belirtildi. Tadic pazartesi ya da salı günü takıma katılacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Tadic Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ın günlerdir beklediği müjde Amsterdam'dan geldi. Teknik direktör Şenol Güneş'in en çok istediği isimlerden birisi olan Dusan Tadic ile kulübü Ajax'ın yolları karşılıklı anlaşma ile ayrıldı. Ajax, 5 sezondur forma giyen aynı zamanda son 4 yıldır da takımın kaptanlığını yapan 34 yaşındaki futbolcu Dusan Tadic'e veda mesajı paylaştı. Sırp oyuncu da "Ayrılma kararını vermek zordu. İnanıyorum ki doğru zaman bu. Hem benim hem kulüp için yeni bir başlangıç zamanı" açıklamasını yaptı.

SAĞLIK KONTROLÜ VE İMZA

Uzun süredir 34 yaşındaki oyuncuya takibe alan siyahbeyazlılar yapılana ikili görüşmelerin ardından Dusan Tadic'i ikna etmeyi başardı. Tecrübeli futbolcuya 2+1 senelik sözleşme teklif eden Beşiktaş yönetimi, Tadic'i de senelik bonuslarla birlikte 3.5 milyon euro ödeyecek. Bugün ya da en geç pazartesi günü İstanbul'a geleceği belirtilen Sırp oyuncunun, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağı ve ardından takımın Almanya kampına dahil olacağı ifade edildi.

HÜCUMDA HER HATTA OYNUYOR

Dusan Tadic, geride kalan sezonda Ajax ile Hollanda liginde çıktığı 34 maçta 11 gol atarken, 18 de asist katkısı sağladı. Hücumun her bölgesinde oynayabilen Sırp futbolcu, tüm kulvarlarda çıktığı karşılaşmalarda santrfor bölgesinde 17 maçta 7 gol, 9 asist, sol kanat olarak 16 karşılaşmada 5 gol, 6 asist; sağ kanat mevkiinde 1 gol, 5 asist üreterek önemli bir istatistiğe imza attı.

Profesyonel kulüp kariyerinde 660 resmi maça çıkan Tadic, bu periyotta rakip fileleri 202 kez havalandırırken, 232 de asist yapmayı başardı. Toplamda 434 gole direkt olarak katkı sağlayan skorer kanat oyuncusu, kariyeri boyunca sadece '1 kez' çift sarıdan kırmızı kart gördü

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