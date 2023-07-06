Beşiktaş Amartey transferinde mutlu sona ulaştı! İşte imza tarihi

4 MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

Amartey ve menajeri ile bire bir görüşmelerde bulunan Beşiktaşlı yetkililer, daha önce senelik 1.5 milyon euro ücret önerdikleri oyuncuyu, bu kez çeşitli bonuslar ekleyerek rakamı 2 milyon euro'ya kadar yükseltti ve ikna etmeyi başardı.