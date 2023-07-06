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Beşiktaş Amartey transferinde mutlu sona ulaştı! İşte imza tarihi

Son dakika spor haberi: Beşiktaş transferde bombayı patlattı. Kartal, Leicester City’den ayrılan Daniel Amartey ile anlaştı. Siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Ganalı stoperi imzaya getirecek. İşte o tarih...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Beşiktaş Amartey transferinde mutlu sona ulaştı! İşte imza tarihi

Siyah-beyazlılar Daniel Amartey'i renklerine katmayı başardı.

Beşiktaş Amartey transferinde mutlu sona ulaştı! İşte imza tarihi

Şenol Güneş'in önceki gün yaptığı basın toplantısında, "Öncelikle sağ stoper almak zorundayız" ifadelerinin ardından düğmeye basan yönetim uzun süredir görüşme halinde olduğu Daniel Amartey ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Amartey transferinde mutlu sona ulaştı! İşte imza tarihi

İngiliz ekibi Leicester City ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Ganalı stoperin, ilk görüşmede ısrarcı olduğu 'imza parası' talebi nedeniyle görüşmeler sonuçlandırılamamıştı.

Beşiktaş Amartey transferinde mutlu sona ulaştı! İşte imza tarihi

Siyah-beyazlı yetkililer, yapılan görüşmeler sonucunda bu sorunu ortadan kaldırmayı başardı.

Beşiktaş Amartey transferinde mutlu sona ulaştı! İşte imza tarihi

Ganalı stoperin imza parası isteğini sözleşmeye bonus maddeler ekleyerek çözen yönetim, prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş Amartey transferinde mutlu sona ulaştı! İşte imza tarihi

4 MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

Amartey ve menajeri ile bire bir görüşmelerde bulunan Beşiktaşlı yetkililer, daha önce senelik 1.5 milyon euro ücret önerdikleri oyuncuyu, bu kez çeşitli bonuslar ekleyerek rakamı 2 milyon euro'ya kadar yükseltti ve ikna etmeyi başardı.

Beşiktaş Amartey transferinde mutlu sona ulaştı! İşte imza tarihi

2+1 yıllık kontrat teklif edilen Ganalı stoperin sözleşmesindeki küçük pürüzlerin de ortadan kaldırıldığı ve Amartey'in önümüzdeki hafta resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

Beşiktaş Amartey transferinde mutlu sona ulaştı! İşte imza tarihi

Yeni sezon öncesinde kadrosunu kaliteli bir stoper alarak güçlendirmek için ilk adımı atan siyah-beyazlıların, Ganalı yıldızı Almanya'daki ikinci etap kampına yetiştireceği öğrenildi.

Beşiktaş Amartey transferinde mutlu sona ulaştı! İşte imza tarihi

Amartey ana mevkisi stoperin dışında sağ bek, ön libero ve 8 numarada da forma giyebiliyor.

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