Beşiktaş Amartey transferinde mutlu sona ulaştı! İşte imza tarihi

Siyah-beyazlılar Daniel Amartey'i renklerine katmayı başardı.
Siyah-beyazlılar Daniel Amartey'i renklerine katmayı başardı.
Şenol Güneş'in önceki gün yaptığı basın toplantısında, "Öncelikle sağ stoper almak zorundayız" ifadelerinin ardından düğmeye basan yönetim uzun süredir görüşme halinde olduğu Daniel Amartey ile anlaşmaya vardı.
İngiliz ekibi Leicester City ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Ganalı stoperin, ilk görüşmede ısrarcı olduğu 'imza parası' talebi nedeniyle görüşmeler sonuçlandırılamamıştı.
Siyah-beyazlı yetkililer, yapılan görüşmeler sonucunda bu sorunu ortadan kaldırmayı başardı.
Ganalı stoperin imza parası isteğini sözleşmeye bonus maddeler ekleyerek çözen yönetim, prensip anlaşmasına vardı.
4 MEVKİDE OYNAYABİLİYOR
Amartey ve menajeri ile bire bir görüşmelerde bulunan Beşiktaşlı yetkililer, daha önce senelik 1.5 milyon euro ücret önerdikleri oyuncuyu, bu kez çeşitli bonuslar ekleyerek rakamı 2 milyon euro'ya kadar yükseltti ve ikna etmeyi başardı.
2+1 yıllık kontrat teklif edilen Ganalı stoperin sözleşmesindeki küçük pürüzlerin de ortadan kaldırıldığı ve Amartey'in önümüzdeki hafta resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.
Yeni sezon öncesinde kadrosunu kaliteli bir stoper alarak güçlendirmek için ilk adımı atan siyah-beyazlıların, Ganalı yıldızı Almanya'daki ikinci etap kampına yetiştireceği öğrenildi.
Amartey ana mevkisi stoperin dışında sağ bek, ön libero ve 8 numarada da forma giyebiliyor.
Profesyonel kulüp kariyerinde Leicester City, Kopenhag ve Djurgarden'de toplam 249 resmi maça çıkan Amartey, bu periyotta 10 gol atarken, 5 de asist yaptı ve 15 gole direkt olarak katkı sağladı.