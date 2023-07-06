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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'nu Süper Lig'den istiyorlar! Tercihi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ta formasını Mert Günok'a kaptıran Ersin Destanoğlu, takımdan ayrılabilir. Genç eldivene Süper Lig'den talipler olduğu ifade ediliyor. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 08:38
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'nu Süper Lig'den istiyorlar! Tercihi...

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nun takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'nu Süper Lig'den istiyorlar! Tercihi...

Ersin Destanoğlu'yla Süper Lig'den bazı takımlar ilgileniyor. Ersin'in olası transfer tercihinin ise Avrupa olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'nu Süper Lig'den istiyorlar! Tercihi...

Genç futbolcunun transferi için Avrupa'dan bir takımın ısrarcı olduğu yurt dışına transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

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