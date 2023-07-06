BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'nu Süper Lig'den istiyorlar! Tercihi...

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nun takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nun takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.
Ersin Destanoğlu'yla Süper Lig'den bazı takımlar ilgileniyor. Ersin'in olası transfer tercihinin ise Avrupa olduğu belirtildi.
Genç futbolcunun transferi için Avrupa'dan bir takımın ısrarcı olduğu yurt dışına transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.
Transfermarkt'a göre bonservis değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki Ersin, siyah-beyazlı formayı geçen sezon 11 maçta giydi, kalesinde 14 gol gördü, 3 maçta ise gol yemedi.