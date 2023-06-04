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Müthiş ikili

Kasımpaşa karşısında Beşiktaş’ın golcüleri işbaşındaydı. Aboubakar’ın pasında Cenk, Cenk’in pasında da Aboubakar topu ağlara yolladı. İki yıldızın skora katkısı 34 gole çıktı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 06:50
Müthiş ikili

Beşıktaş, Kasımpaşa engelini kayıpsız geçerken iki yıldız ismi Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar deplasmanda oynanan karşılaşmaya da damga vurmayı ihmal etmedi. Maçın 30. dakikasında önce Cenk sahne aldı. Aboubakar'ın yerden pasında Cenk Tosun, ceza sahası içine girip, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kaleci Erdem'in sağından ağlara gitti. 49. dakikada ise sıra Aboubakar'daydı. Cenk arkaya şık bir topuk pası çıkardı.


BİR VURUŞU DA DİREKTE PATLADI


Kamerunlu yıldız çok rahat ve kendinden emin bir vuruşla sağ köşeden ağların tozunu aldı. Ayrıca 77. dakikada yine Aboubakar'ın pasında Cenk vurdu. Ancak top yan direkten döndü. Cenk Tosun son 3 karşılaşmada 3 gol, 1 asist, Vincent Aboubakar ise oynadığı son 5 maçta 7 gol, 1 asistlik müthiş bir katkı yaptı. Ayrıca iki futbolcunun Beşiktaş'a ligdeki skor katkısı da 34'e çıktı. Cenk'in 15 gol, 4 asist, Aboubakar'ın ise 13 gol, 2 asisti bulunuyor.


GELECEK YIL FARKLI OLACAK


Cenk Tosun karşılaşma sonrasında Kasımpaşa karşısında farklı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Ligin son bölümünde takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini ifade eden yıldız oyuncu, "Taraftarlarımıza şampiyonluk hediye etmek isterdik ama olmadı. Ama gelecek sezon her şey farklı olacak" diye konuştu.


İKİSİ BİR ARADA


Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun, Süper Lig'de Kasım 2018'den (Mustafa Pektemek, Güven Yalçın ve Adem Ljajic vs Ankaragücü) bu yana aynı deplasman maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk Beşiktaşlı takım arkadaşları oldu (vs Kasımpaşa).

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