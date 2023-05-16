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Bakü'de Umut verdi

Beşiktaş'ın Sabah FK ile oynadığı dostluk maçında 2 gol atan Umut Meraş performansıyla dikkat çekti. Beşiktaş kariyerindeki ilk gollerini hazırlık maçında atan ve siyah beyazlılara geldiğinden bu yana 2 asist yapan Umut, yeniden Şenol Güneş’in gözüne girdi. Umut’un son maçlarda ilk 11 olmasa da ikinci yarılarda şans bulması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 06:50
Bakü'de Umut verdi
Beşiktaş'ın Sabah FK ile oynadığı dostluk maçında 2 gol atan Umut Meraş performansıyla dikkat çekti. Beşiktaş kariyerindeki ilk gollerini hazırlık maçında atan ve siyah beyazlılara geldiğinden bu yana 2 asist yapan Umut, yeniden Şenol Güneş'in gözüne girdi. Umut'un son maçlarda ilk 11 olmasa da ikinci yarılarda şans bulması bekleniyor.
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