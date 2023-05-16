Bakü'de Umut verdi

Beşiktaş'ın Sabah FK ile oynadığı dostluk maçında 2 gol atan Umut Meraş performansıyla dikkat çekti. Beşiktaş kariyerindeki ilk gollerini hazırlık maçında atan ve siyah beyazlılara geldiğinden bu yana 2 asist yapan Umut, yeniden Şenol Güneş’in gözüne girdi. Umut’un son maçlarda ilk 11 olmasa da ikinci yarılarda şans bulması bekleniyor.
Beşiktaş'ın Sabah FK ile oynadığı dostluk maçında 2 gol atan Umut Meraş performansıyla dikkat çekti. Beşiktaş kariyerindeki ilk gollerini hazırlık maçında atan ve siyah beyazlılara geldiğinden bu yana 2 asist yapan Umut, yeniden Şenol Güneş'in gözüne girdi. Umut'un son maçlarda ilk 11 olmasa da ikinci yarılarda şans bulması bekleniyor.