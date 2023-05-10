Denayer: Sezon sonu bakacağız!

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerden Jason Denayer önceki akşam oynanan Baniyas maçından önce basın toplantısı düzenledi. Belçikalı savunmacı, "Menajerim bu dönemde bana transfer konularını getirmeyeceğini biliyor. Ama kısa süre sonra bunu düşünmek için bol bol zamanım olacak. Sezon sonu her şey olabilir" diye konuştu.
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerden Jason Denayer önceki akşam oynanan Baniyas maçından önce basın toplantısı düzenledi. Belçikalı savunmacı, "Menajerim bu dönemde bana transfer konularını getirmeyeceğini biliyor. Ama kısa süre sonra bunu düşünmek için bol bol zamanım olacak. Sezon sonu her şey olabilir" diye konuştu.