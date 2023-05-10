Haberler Beşiktaş Denayer: Sezon sonu bakacağız!

Denayer: Sezon sonu bakacağız!

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerden Jason Denayer önceki akşam oynanan Baniyas maçından önce basın toplantısı düzenledi. Belçikalı savunmacı, "Menajerim bu dönemde bana transfer konularını getirmeyeceğini biliyor. Ama kısa süre sonra bunu düşünmek için bol bol zamanım olacak. Sezon sonu her şey olabilir" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Denayer: Sezon sonu bakacağız!
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerden Jason Denayer önceki akşam oynanan Baniyas maçından önce basın toplantısı düzenledi. Belçikalı savunmacı, "Menajerim bu dönemde bana transfer konularını getirmeyeceğini biliyor. Ama kısa süre sonra bunu düşünmek için bol bol zamanım olacak. Sezon sonu her şey olabilir" diye konuştu.
DİĞER
Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid - Manchester City maçında saha karıştı: Pep Guardiola'yı çılgına çevirdi...
Tuvana Türkay ile İzzet Antebi'nin 1 yıllık ilişkisi bitti! Altından 'İhanet zinciri' çıktı
İhaleyi futbolculara yıktı! İşte o görüşmenin perde arkası
F.Bahçe'de her yol Jesus'a çıkıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan 10 numara harekatı!
Beşiktaş'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! Zajc derken...
ALES-1 sonuç sorgulama ekranı 2023
2023/ALES-1 sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak?
2023 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yazık oldu! Yazık oldu! 01:26
Özbek ve Koç PFDK’da Özbek ve Koç PFDK’da 01:26
F.Bahçe Beko EuroLeague'e veda etti! F.Bahçe Beko EuroLeague'e veda etti! 00:36
Bernabeu'da kazanan çıkmadı! Bernabeu'da kazanan çıkmadı! 00:36
Fenerbahçe final serisinde 2-0 öne geçti! Fenerbahçe final serisinde 2-0 öne geçti! 00:36
Timur'dan flaş transfer! A Milli yıldız imzaya Timur'dan flaş transfer! A Milli yıldız imzaya 00:36
Daha Eski
F.Bahçe'de ilk ayrılık netleşti! İşte yeni takım F.Bahçe'de ilk ayrılık netleşti! İşte yeni takım 00:36
Icardi'nin menajerinden flaş G.Saray paylaşımı! Icardi'nin menajerinden flaş G.Saray paylaşımı! 00:36
Gündemi sarsacak iddia! Jesus'un yeni takımı... Gündemi sarsacak iddia! Jesus'un yeni takımı... 00:36
G.Saray'dan bomba transfer! Yıldırım'ın hayalini Özbek alıyor G.Saray'dan bomba transfer! Yıldırım'ın hayalini Özbek alıyor 00:36
Valencia F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı Valencia F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı 00:36
Beşiktaş'ta büyük sürpriz! Yıldız isim geri dönüyor Beşiktaş'ta büyük sürpriz! Yıldız isim geri dönüyor 00:36