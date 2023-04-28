Haberler Beşiktaş Transferde dev kapışma! Beşiktaş'a 5 rakip birden

Transferde dev kapışma! Beşiktaş'a 5 rakip birden

Son dakikia spor haberi: Transfer operasyonu için şimdiden düğmeye basan Beşiktaş'ta öncelik sol bek mevkisine verildi. Bu bölgedeki rekabeti artırmak isteyen siyah-beyazlılar, Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'da forma giyen Paulo Otavio'ya kanca attı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı futbolcunun transferini büyük bir fırsat olarak gören Kara-Kartal imza için harekete geçti. Beşiktaş'ın bu transferde işi kolay değil. Bonservisini eline alacak olan Otavio'nun 5 talibi daha bulunuyor. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 13:14 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 13:14
BURAK ŞENTÜRK
Transferde dev kapışma! Beşiktaş'a 5 rakip birden

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hamleler yapacak olan siyah-beyazlı yönetim, sol bek takviyesi için düğmeye bastı.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş'a 5 rakip birden

Siyah-beyazlılar, Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan ayrılma kararı alan Paulo Otavio'nun peşine düştü.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş'a 5 rakip birden

Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Kara-Kartal'ın transferdeki iştahını kabartıyor.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş'a 5 rakip birden

TRANSFER KAPIŞMASI!
Ancak Otavio'nun birçok talibi bulunuyor. ESPN'in haberine göre; Union Berlin, Mallorca, Burnley, Al-Sadd ve Sao Paulo da yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş'a 5 rakip birden

Yaz transfer döneminde Otavio için büyük bir çekişme yaşanacak. Beşiktaşlı kurmaylar, 28 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için tüm şartları zorlayacak.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş'a 5 rakip birden

Bu sezon 27 resmi maçta forma giyen Otavio, 5 asistlik katkı verdi.

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