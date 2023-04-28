Transferde dev kapışma! Beşiktaş'a 5 rakip birden

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hamleler yapacak olan siyah-beyazlı yönetim, sol bek takviyesi için düğmeye bastı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hamleler yapacak olan siyah-beyazlı yönetim, sol bek takviyesi için düğmeye bastı.
Siyah-beyazlılar, Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan ayrılma kararı alan Paulo Otavio'nun peşine düştü.
Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Kara-Kartal'ın transferdeki iştahını kabartıyor.
TRANSFER KAPIŞMASI!
Ancak Otavio'nun birçok talibi bulunuyor. ESPN'in haberine göre; Union Berlin, Mallorca, Burnley, Al-Sadd ve Sao Paulo da yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Yaz transfer döneminde Otavio için büyük bir çekişme yaşanacak. Beşiktaşlı kurmaylar, 28 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için tüm şartları zorlayacak.
Bu sezon 27 resmi maçta forma giyen Otavio, 5 asistlik katkı verdi.