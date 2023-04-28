TRANSFER HABERİ: Joey Veerman Beşiktaş'ı reddettiğini açıkladı!

Orta saha mevkisine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, gündemine PSV forması giyen Joey Veerman'ı almıştı.
Orta saha mevkisine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, gündemine PSV forması giyen Joey Veerman'ı almıştı.
Ruud van Nistelrooy'un teknik direktörlüğünü yaptığı PSV'de bir dönem yedek kalan ve sonrasında formayı geri alan Hollandalı futbolcu, transfer açıklamasında bulundu.
Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini doğrulayan Veerman, teklifle ilgilenmediğini söyledi.
Siyah-beyazlıların transfer için hamle yaptığını ifade eden 24 yaşındaki oyuncu, "PSV'den sonra atmak istediğim adım bu değil" dedi.
Voetbal International'a açıklamalarda bulunan Joey Veerman, Hızlı bir şekilde ilk 11'e döndüğü için mutlu olduğunu belirtti.
Bu sezon Hollanda Eredivisie'de 29 resmi maçta forma giyen Veerman, 4 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun kulübü PSV ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.