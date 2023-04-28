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TRANSFER HABERİ: Joey Veerman Beşiktaş'ı reddettiğini açıkladı!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a orta saha transferinde kötü haber geldi. Siyah-beyazlılar, PSV'de forma giyen 24 yaşındaki oyuncu Joey Veerman'ı listeye almıştı. Hollandalı futbolcu, transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 09:07
TRANSFER HABERİ: Joey Veerman Beşiktaş'ı reddettiğini açıkladı!

Siyah-beyazlıların transfer için hamle yaptığını ifade eden 24 yaşındaki oyuncu, "PSV'den sonra atmak istediğim adım bu değil" dedi.

TRANSFER HABERİ: Joey Veerman Beşiktaş'ı reddettiğini açıkladı!

Voetbal International'a açıklamalarda bulunan Joey Veerman, Hızlı bir şekilde ilk 11'e döndüğü için mutlu olduğunu belirtti.

TRANSFER HABERİ: Joey Veerman Beşiktaş'ı reddettiğini açıkladı!

Bu sezon Hollanda Eredivisie'de 29 resmi maçta forma giyen Veerman, 4 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun kulübü PSV ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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