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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun'un sözleşmesi Fenerbahçe derbisinde uzayabilir!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü Cenk Tosun'un mukavelesinin otomatik uzamasına bir adım kaldı. Yıldız ismin kaderi derbide değişebilir. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 11:35
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun'un sözleşmesi Fenerbahçe derbisinde uzayabilir!

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Cenk Tosun'un bir gole daha katkı vermesi durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun'un sözleşmesi Fenerbahçe derbisinde uzayabilir!

İki golü penaltıdan atan 31 yaşındaki santrforun 15 gol ya da asist katkısında sözleşmeyi devreye alacak kriteri tamamlamasına sadece bir adımı kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun'un sözleşmesi Fenerbahçe derbisinde uzayabilir!

Sabah'ta yer alan habere göre Tosun Paşa'nın, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı skora katkı yaparak opsiyonu devreye sokmayı hedeflediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun'un sözleşmesi Fenerbahçe derbisinde uzayabilir!

Golcü futbolcuyla kısa süre içerisinde yeni kontrat için masaya oturulacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun'un sözleşmesi Fenerbahçe derbisinde uzayabilir!

18 milyon TL olacak opsiyon sözleşmesinin biraz daha yukarı çekileceği ve 2 yıllık anlaşma yapılacağı gelen haberler arasında...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun'un sözleşmesi Fenerbahçe derbisinde uzayabilir!

FENERBAHÇE'YE GOLÜ YOK

Gaziantepspor ve Beşiktaş formalarıyla Fenerbahçe'ye 14 resmi maçta rakip olan Cenk Tosun, sarı-lacivertlilere henüz gol atma başarısı gösteremedi.

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