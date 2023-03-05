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BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Beşiktaş - Ankaragücü maçıyla sürecek. 24. haftada oynanacak müsabaka Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Volkan Bayarslan kritik maçta düdük çalacak. Beşiktaş'ta Ghezzal maçta süre alamayacak. Ankaragücü'nde isi iki ismin eksikliği bulunuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 12:30 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 12:40
BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Ankaragücü, 24. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarıda araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Ankaragücü maçı 5 Mart Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Colley, Onur, Amir, Gedson, Redmond, Maxim, Cenk, Aboubakar.

Ankaragücü: Gökhan, Kwateng, Radakovic, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan, Emre, Pedrinho, Beridze, Sowe

TEK EKSİK GHEZZAL

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Antalyaspor ile yapılan son müsabakadan önce ısınma esnasında adalesinden sakatlanan Ghezzal, takımdaki yerini alamayacak. Siyah-beyazlılarda 2 futbolcu ise sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun ile Welinton Souza, MKE Ankaragücü karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 25. hafta maçında forma giyemeyecek.

SEDAT AĞÇAY'IN İLK HEYECANI

MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Sedat Ağçay, kariyerinde ilk kez bir maça antrenör olarak çıkacak. Futbolu 2020 yılındad MKE Ankaragücü'nde bırakan Ağçay, daha sonra sarı-lacivertli kulüpte görev almaya başlamıştı. Son olarak Ömer Erdoğan'ın yardımcılığını üstlenen 41 yaşındaki Ağçay, ilk kez teknik direktör olarak sahada yer alacak.

ANKARAGÜCÜ'NÜN 21 YILLIK GALİBİYET HASRETİ

MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı deplasmanda 21 yıldır mağlup edemiyor.

Rakibi karşısında İstanbul'daki son galibiyetini 17 Şubat 2002'de 2-1'lik sonuçla alan sarı-lacivertliler, daha sonra deplasmandaki 15 maçı da kazanamadı. Bu son 15 maçın 14'ünü ise Beşiktaş galip bitirdi.

Sarı-lacivertliler, Vodafone Park'ta 21 yıllık galibiyet hasretini de dindirmeye çalışacak.

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