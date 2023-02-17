Sambacı harekatı

Beşiktaş ara transfer döneminde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kış transfer döneminde Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Omar Colley'i kadrosuna katan Beşiktaş, Alexandru Maxim ile de anlaşma sağladı.18 Şubat'a kadar uzatılan ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler sol bek transferine çevrildi. Son olarak Maxim ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Augsburg forması giyen Brezilyalı sol bek Iago'nun transferi için harekete geçti.



İTALYANLAR YAPILAN TEKLİFİ DUYURDU



Siyah-beyazlı yönetim, şimdi de gözünü sol bek transferine çevirdi. İtalyan basını, Beşiktaş'ın Bundesliga ekibi Augsburg'da forma giyen Brezilyalı sol bek Iago'yu gündemine aldığını yazdı. Tuttomercatoweb'de yer alan haberde; Beşiktaş'ın ilk olarak Cremonese'nin sol bek Emanuele Valeri'yi gündemine aldığı ancak İtalyan ekibinin oyuncuyu takımda tutmak istemesi nedeniyle rotanın Iago'ya çevrildiği belirtildi. Bu sezon Bundesliga'da 15 maça çıkan Iago, 1 asist kaydetti.



Iago profesyonel kulüp kariyerinde 123 resmi maçta sahaya çıktı. Sport Club Internacional formasını 43 kez giyen ve 3 asist yapan Iago; Augsburg'da ise 75 maçta oynadı, 4 gol ve 12 asistlik performansla toplamda 16 gole direkt katı sağladı.