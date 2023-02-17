Haberler Beşiktaş Sambacı harekatı

Sambacı harekatı

Kara Kartal Brezilyalı sol bek Iago için devreye girdi. Tuttomercatoweb’deki habere göre Kara Kartal, Bundesliga temsilcisi Augsburg’da forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı sol bek Iago’yu istedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 06:50
Sambacı harekatı

Beşiktaş ara transfer döneminde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kış transfer döneminde Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Omar Colley'i kadrosuna katan Beşiktaş, Alexandru Maxim ile de anlaşma sağladı.18 Şubat'a kadar uzatılan ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler sol bek transferine çevrildi. Son olarak Maxim ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Augsburg forması giyen Brezilyalı sol bek Iago'nun transferi için harekete geçti.


İTALYANLAR YAPILAN TEKLİFİ DUYURDU


Siyah-beyazlı yönetim, şimdi de gözünü sol bek transferine çevirdi. İtalyan basını, Beşiktaş'ın Bundesliga ekibi Augsburg'da forma giyen Brezilyalı sol bek Iago'yu gündemine aldığını yazdı. Tuttomercatoweb'de yer alan haberde; Beşiktaş'ın ilk olarak Cremonese'nin sol bek Emanuele Valeri'yi gündemine aldığı ancak İtalyan ekibinin oyuncuyu takımda tutmak istemesi nedeniyle rotanın Iago'ya çevrildiği belirtildi. Bu sezon Bundesliga'da 15 maça çıkan Iago, 1 asist kaydetti.


Iago profesyonel kulüp kariyerinde 123 resmi maçta sahaya çıktı. Sport Club Internacional formasını 43 kez giyen ve 3 asist yapan Iago; Augsburg'da ise 75 maçta oynadı, 4 gol ve 12 asistlik performansla toplamda 16 gole direkt katı sağladı.

DİĞER
Son dakika haberi: Trabzon'da tüyler diken diken oldu! Taraftarlar 10 şehri unutmadı...
"Evet, o gün bugün" diyerek paylaştı! Nusret Gökçe'den depremzedeler için AFAD'a 25 milyon TL bağış: "Haydi Türkiye'm..."
Cimbom'dan Icardi planı! PSG'ye yapılacak teklif hazır
Kartal'ın Quaresma teklifi belli oldu! İşte o rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'ın Quaresma teklifi belli oldu! İşte o rakam
Beşiktaş görüşme sonucunu bekliyor! N'Koudou giderse...
İstanbul iftar vakti 17 Şubat 2023
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? (17 Şubat Cuma)
Miraç Kandili ne zaman 2023?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O koreografisi tüm dünyada ses getirdi! O koreografisi tüm dünyada ses getirdi! 01:41
O koreografisi tüm dünyada ses getirdi! O koreografisi tüm dünyada ses getirdi! 01:40
UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları! UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları! 01:14
UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları! UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları! 01:12
UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları! UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları! 01:07
Juventus - Nantes mücadelesinde kazanan yok! Juventus - Nantes mücadelesinde kazanan yok! 01:07
Daha Eski
Juventus - Nantes mücadelesinde kazanan yok! Juventus - Nantes mücadelesinde kazanan yok! 01:06
İşte UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları! İşte UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları! 01:06
Adekugbe resmen G.Saray'da! İşte sözleşme detayları Adekugbe resmen G.Saray'da! İşte sözleşme detayları 00:52
Büyükekşi'den "Omuz Omuza Türkiye" kampanyası açıklaması! Büyükekşi'den "Omuz Omuza Türkiye" kampanyası açıklaması! 00:52
Abdullah Avcı: Türkiye'nin takımı olduk Abdullah Avcı: Türkiye'nin takımı olduk 00:52
Trabzonspor Basel'i mağlup etti! Trabzonspor Basel'i mağlup etti! 00:52