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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu depremden etkilenen Hatay'ı ziyaret etti

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve kulübün yönetim kurulu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Hatay'ı ziyaret etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 14:53
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu depremden etkilenen Hatay'ı ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a ziyarette bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çebi, siyah-beyazlı kulübün yürüttüğü yardım faaliyetlerini inceledi.

Ziyaretinde Çebi'ye asbaşkan Serhan Çetinsaya, yönetim kurulu üyeleri Ali Bayrak, Bilgihan Sürmen ve Umut Şenol ile eski yöneticilerden Fırat Fidan da eşlik etti.

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