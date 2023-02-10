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Son Kartal Omar

Beşiktaş, Gambiyalı stoper Omar Colley’i renklerine kattı. Siyah-beyazlılar Sampdoria’da oynayan 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Dün takımla çalışan Colley ile senelik 2.5 milyon euro’dan 2.5 yıllık anlaşma imzalandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 06:50
Son Kartal Omar

Beşiktaş, ara transfer döneminde bir yıldızı daha kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlılar Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic ve Onur Bulut'tan sonra bir ismi daha kadrosuna katmayı başardı. Kara Kartal, İtalya Serie A'dan Sampdoria formasını terleten Gambiyalı stoper Omar Colley ile anlaşmaya vardı. Bir süre önce Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Colley, teknik direktör Şenol Güneş'in de savunmaya takviye istemesi ısrarı üzerine kadroya dahil edildi.


MONTERO'NUN YERİNE


İtalya'da Sampdoria forması giyen 30 yaşındaki futbolcu için kulübüyle bir süredir pazarlık halinde olan siyah-beyazlı yönetim, sonunda işi bitirdi. Çizme ekibiyle Colley'nin bonservisi için 2.5 milyon euro'ya el sıkışan Beşiktaş yönetimi, Gambiyalı stoper ile de 2.5 yıllığına anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncu dün akşam takımla birlikte ilk çalışmasına çıktı. Stoperlerinden Montero'yu Hamburg'a gönderen Beşiktaş, böylelikle yerini Colley ile doldurmuş oldu.

KUZENi TÜRKİYE'DE


Omar Colley'nin kanat oyuncusu olan kuzeni Ebrima Colley, Fatih Karagümrük'te oynuyor. 1.91 boyundaki stoper Colley, 2018-19'da Genk'ten Sampdoria'ya 9.25 milyon euro'ya transfer olmuştu.


22 GOLE KATKI VERDi


Profesyonel kulüp kariyerinde Djurgarden, Kuopion Palloseura, Genk ve Sampdoria formaları giyen Omar Colley 355 resmi maçta çıktı. Gambiyalı futbolcu 20 gol ve 2 asist üretirken, 22 gole direkt katkı sağladı. Bu sezon Sampdoria forması ile18 maçta süre alan Colley, 1 gol kaydetti.

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