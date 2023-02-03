Haberler Beşiktaş Masuaku'da o madde devreye giriyor! İşte ödenecek rakam

Masuaku'da o madde devreye giriyor! İşte ödenecek rakam

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takım, West Ham'dan kiraladığı Masuaku'yu kalıcı olarak kadrosuna katmak üzere. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 10:11
Masuaku'da o madde devreye giriyor! İşte ödenecek rakam

Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig temsilcisi West Ham'dan kiraladığı Arthur Masuaku'da geri sayıma geçildi. Tecrübeli oyuncu ligde şu ana kadar 19, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta forma giydi.

Masuaku'da o madde devreye giriyor! İşte ödenecek rakam

Beşiktaş'ın West Ham ile yaptığı anlaşma gereği Demokratik Kongolu futbolcu, siyah beyazlılarda 5 karşılaşmada forma giymesi halinde sözleşmesinde madde aktif hale gelecek.

Masuaku'da o madde devreye giriyor! İşte ödenecek rakam

Masuaku, Beşiktaş'ta bu sezon 25. maçını oynayınca, siyah beyazlılar oyuncunun bonservisini Premier Lig temsilcisinden alacak. Masuaku, Beşiktaş'ın Süper Lig'de kalan 16 maçın 5'inde daha oynarsa siyah beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Masuaku'da o madde devreye giriyor! İşte ödenecek rakam

Siyah beyazlılar, Masuaku için West Ham'a 2.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Beşiktaş, West Ham'a kiralama ücreti vermedi.

Masuaku'da o madde devreye giriyor! İşte ödenecek rakam

29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 19 karşılaşmada 3 asist yaparken bir kez de ağları havalandırdı.

DİĞER
Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw ayrılığa dayanamadı! Dubai'de böyle yakalandılar
SON DAKİKA: Aldatmak dizisinin Burcu'su kahretti! Omuriliğinde tümör tespit edildi apar topar ameliyata alındı Merve Altınkaya'nın son sağlık durumu nasıl?
F.Bahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Teklif geldi
Ve anlaşma tamam! Valencia imzayı atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım
Güneş'e sürpriz tavsiye! "Yılın transferi olur"
OCAK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!
MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Formayı kaptırdı! Buruk rotasyona gidecek Formayı kaptırdı! Buruk rotasyona gidecek 11:19
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım 10:53
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 5 futbolcu... F.Bahçe'de yaprak dökümü! 5 futbolcu... 10:32
Cedi'den galibiyete 21 sayılık katkı! Cedi'den galibiyete 21 sayılık katkı! 10:30
All Star'da yedek oyuncular belli oldu! All Star'da yedek oyuncular belli oldu! 10:21
O madde devreye giriyor! İşte ödenecek rakam O madde devreye giriyor! İşte ödenecek rakam 10:10
Daha Eski
Fırtına gözüne Süper Lig'in golcü ismini kestirdi! Fırtına gözüne Süper Lig'in golcü ismini kestirdi! 09:53
F.Bahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Teklif geldi F.Bahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Teklif geldi 09:18
Ve anlaşma tamam! Valencia imzayı atıyor Ve anlaşma tamam! Valencia imzayı atıyor 09:11
Güneş'e sürpriz tavsiye! "Yılın transferi olur" Güneş'e sürpriz tavsiye! "Yılın transferi olur" 08:06
F.Bahçe'yi değerlendirdi! "En önemli sıkıntı..." F.Bahçe'yi değerlendirdi! "En önemli sıkıntı..." 07:57
Çarpıcı yorum! "Kayıtlar incelense..." Çarpıcı yorum! "Kayıtlar incelense..." 07:25