Fenerbahçeli Miha Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken...

Akıbeti belirsizliğini koruyan Miha Zajc'ta yeni bir gelişme yaşandı.
Akıbeti belirsizliğini koruyan Miha Zajc'ta yeni bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'ın gündeminde yer alan başarılı futbolcu kararını vermek üzere.
Fenerbahçe'nin yeni sözleşme görüşmeleri yaptığı Miha Zajc'ta yolun sonuna gelindi.
MIHA ZAJC'IN HEDEFİ YENİDEN İTALYA
Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Miha Zajc, kariyeriyle ilgili kararını almış görünüyor.
Beşiktaş'ın da temaslarda bulunduğu oyuncu, Serie A'ya dönüş planları yapıyor. Fenerbahçe'nin yeni sözleşme imzalamak istediği Miha Zajc, Sarı-Lacivertlilerin teklifine hâlâ cevap vermedi.
Fenerbahçe'ye henüz dönüş yapmayan Miha Zajc, Serie A planları yapmaya başladı.
İTALYAN EKİPLERİ MIHA ZAJC İÇİN SIRADA
Miha Zajc, 2020-21 sezonunda Genoa'ya kiralanan ve burada gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti.
Yıldız oyuncu, Cenova ekibine bonservisiyle transferi direkten dönmüştü.
İlerleyen süreçte Torino, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Hellas Verona gibi birçok İtalyan takımının temaslarda bulunduğu Miha Zajc, bu kez Çizme'ye dönüş hayalleri kuruyor.
FENERBAHÇE OLMAZSA SERIE A'YA GİDİYOR
Akşam'ın haberine göre, İtalya'da ciddi bir pazarı bulunan Miha Zajc, Fenerbahçe ile yeni sözleşme yapmaması durumunda kariyerini Serie A'da sürdürecek.
Miha Zajc geride bıraktığımız sezonda ligde 9 gol, 2 asistlik performans sergilemiş ve kariyerinin en skorer sezonunu geçirmişti.
"SORUN YOK" DENMİŞTİ
Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, kısa süre önce yaptığı açıklamada Zajc konusunda sorun olmadığını ifade etmişti.
Baki yaptığı konuşmada şu sözleri sarf etmişti:
"Zajc, Altay ve Valencia ile masadayız, bir sorunumuz yok.
Taraftarımız rahat olsun. Görüşmeler gayet olumlu gidiyor. Yakında açıklamaları yaparız.
İddia edilen bazı senaryoları okudum. Bir tane oyuncumuz kendisi gelmemiş, menajerini yollamış, Avrupa'ya giderim falan demiş...
Hiç böyle bir şey yaşanmadı.
MIHA ZAJC KİMDİR?
1 Temmuz 1994'te Slovenya'da doğan Miha Zajc, merkez orta saha pozisyonunda forma giyiyor.
Yıldız futbolcu, kariyerine Interblock U19 takımında başlamış; daha sonra NK Bravo, NK Celje, NK Olimpija, Empoli, Genoa gibi takımlarda oynamıştı. Miha Zajc, Slovenya Milli Takımı ile 35 maça çıkarken 7 gol kaydetti.