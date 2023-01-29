Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Miha Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken...

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerde geleceği tartışma konusu olan Miha Zajc'a dair sürpriz bir gelişme yaşandı. Miha Zajc'ın, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile sözleşme için masada olduğu bilinirken, yıldız oyuncunun geleceğine ilişkin düşüncesi belli oldu. İşte o gelişme...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 15:54
Fenerbahçeli Miha Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken...

Akıbeti belirsizliğini koruyan Miha Zajc'ta yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken...

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan başarılı futbolcu kararını vermek üzere.

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken...

Fenerbahçe'nin yeni sözleşme görüşmeleri yaptığı Miha Zajc'ta yolun sonuna gelindi.

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken...

MIHA ZAJC'IN HEDEFİ YENİDEN İTALYA
Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Miha Zajc, kariyeriyle ilgili kararını almış görünüyor.

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken...

Beşiktaş'ın da temaslarda bulunduğu oyuncu, Serie A'ya dönüş planları yapıyor. Fenerbahçe'nin yeni sözleşme imzalamak istediği Miha Zajc, Sarı-Lacivertlilerin teklifine hâlâ cevap vermedi.

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken...

BEŞİKTAŞ İDDİALARI
Geçtiğimiz günlerde Miha Zajc'ın Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı iddia edilmişti ancak oyuncunun niyetinin bambaşka olduğu belirtildi.

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken...

Fenerbahçe'ye henüz dönüş yapmayan Miha Zajc, Serie A planları yapmaya başladı.

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken...

İTALYAN EKİPLERİ MIHA ZAJC İÇİN SIRADA
Miha Zajc, 2020-21 sezonunda Genoa'ya kiralanan ve burada gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti.

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken...

Yıldız oyuncu, Cenova ekibine bonservisiyle transferi direkten dönmüştü.

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken...

İlerleyen süreçte Torino, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Hellas Verona gibi birçok İtalyan takımının temaslarda bulunduğu Miha Zajc, bu kez Çizme'ye dönüş hayalleri kuruyor.

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken...

FENERBAHÇE OLMAZSA SERIE A'YA GİDİYOR
Akşam'ın haberine göre, İtalya'da ciddi bir pazarı bulunan Miha Zajc, Fenerbahçe ile yeni sözleşme yapmaması durumunda kariyerini Serie A'da sürdürecek.

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken...

Miha Zajc geride bıraktığımız sezonda ligde 9 gol, 2 asistlik performans sergilemiş ve kariyerinin en skorer sezonunu geçirmişti.

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken...

"SORUN YOK" DENMİŞTİ
Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, kısa süre önce yaptığı açıklamada Zajc konusunda sorun olmadığını ifade etmişti.

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken...

Baki yaptığı konuşmada şu sözleri sarf etmişti:

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken...

"Zajc, Altay ve Valencia ile masadayız, bir sorunumuz yok.

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken...

Taraftarımız rahat olsun. Görüşmeler gayet olumlu gidiyor. Yakında açıklamaları yaparız.

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken...

İddia edilen bazı senaryoları okudum. Bir tane oyuncumuz kendisi gelmemiş, menajerini yollamış, Avrupa'ya giderim falan demiş...

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken...

Hiç böyle bir şey yaşanmadı.

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken...

MIHA ZAJC KİMDİR?
1 Temmuz 1994'te Slovenya'da doğan Miha Zajc, merkez orta saha pozisyonunda forma giyiyor.

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken...

Yıldız futbolcu, kariyerine Interblock U19 takımında başlamış; daha sonra NK Bravo, NK Celje, NK Olimpija, Empoli, Genoa gibi takımlarda oynamıştı. Miha Zajc, Slovenya Milli Takımı ile 35 maça çıkarken 7 gol kaydetti.

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