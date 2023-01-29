Jayden bugün İstanbul’da

Jayden Oosterwolde savunmada çok canlı. Rakip kanatlar karşısında hızıyla kolay kolay geçilmiyor. Boyu 1.89 olduğu için hava toplarında da çok etkili. Hücuma da sık sık katkı veriyor. Bindirmeleriyle rakip savunmaları yıpratıyor. Etkili ortalarıyla da biliniyor. Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu ile aynı kanatta oynadığında delici deparlarıyla zorlayacaklar
Jayden Oosterwolde savunmada çok canlı. Rakip kanatlar karşısında hızıyla kolay kolay geçilmiyor. Boyu 1.89 olduğu için hava toplarında da çok etkili. Hücuma da sık sık katkı veriyor. Bindirmeleriyle rakip savunmaları yıpratıyor. Etkili ortalarıyla da biliniyor. Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu ile aynı kanatta oynadığında delici deparlarıyla zorlayacaklar
DİĞER