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Jayden bugün İstanbul’da

Fenerbahçe’nin Parma’dan aldığı genç sol bek bugün 17.20’de İstanbul’a olacak. Resmi imzaları atacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 06:50
Jayden bugün İstanbul’da
Kanarya yeni sol bekine kavuşuyor. Parma ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe. Jayden Oosterwolde'yi bugün İstanbul'a getiriyor. Onun gelişi birçok sorunu çözecek. 21 yaşındaki futbolcu tam da Jorge Jesus'un istediği tarzda bir sol bek. Sol kulvarın tamamını kullanabiliyor. Hem üçlü hem dörtlü sisteme uygun. Ferdi Kadıoğlu da 8 numara pozisyonuna geçebilecek.

Jayden Oosterwolde savunmada çok canlı. Rakip kanatlar karşısında hızıyla kolay kolay geçilmiyor. Boyu 1.89 olduğu için hava toplarında da çok etkili. Hücuma da sık sık katkı veriyor. Bindirmeleriyle rakip savunmaları yıpratıyor. Etkili ortalarıyla da biliniyor. Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu ile aynı kanatta oynadığında delici deparlarıyla zorlayacaklar
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