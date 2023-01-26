Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Bruma'nın yeni takımı

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda alınan galibiyetlerle moral bulan Fenerbahçe'de gelecek-gidecek isimler üzerinde de hareketlilik var.
Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda alınan galibiyetlerle moral bulan Fenerbahçe'de gelecek-gidecek isimler üzerinde de hareketlilik var.
Sarı-lacivertliler, Parma'da forma giyen Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde transferinde son aşamaya geldi.
10 milyon eurodan kapıyı açan İtalyan kulübü, 8-8.5 milyon euro bandına kadar indi.
Burada, 21 yaşındaki sol bek Jayden Oosterwolde'nin Fenerbahçe'de oynama isteği ve Parma'ya bunu net bir dille ifade etmesi belirleyici oldu.
Hollandalı futbolcu kariyerine İstanbul'da Fenerbahçe'de devam etmek istediğini kulübüne iletti.
Kulübün hisselerinin yüzde 99'unu elinde bulunduran Parma Başkanı Krause de takımı Serie B'den Serie A'ya çıkarmak istediği için 8 milyon euro civarındaki bir teklife sıcak baktı.
Genç yıldız adayının transferini bitirmeye hazırlanan Fenerbahçe'de ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.
BRUMA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI!
Sezon başı yapılan Bruma transferi hayal kırıklığı oluşturdu.
Büyük ümitlerle alınan futbolcu, ligin ilk yarısında listeye dahil edilmedi ve forma giyemedi.
Zorunlu satın alma opsiyonu da bu transfer döneminde kullanıldı.
Bruma'nın bonservisine 4.25 milyon euro ödenecek.
Portekizli oyuncu kiralık olarak gönderilecek.
Böylece yabancı sınırında da yer açılmış olacak.
Takımdan ayrılacak olan Bruma'nın yeni takımı netlik kazandı.
KARAGÜMRÜK'E GİDİYOR!
Milliyet'in haberine göre; Bruma'nın Süper Lig ekibi Karagümrük'e kiralık gitmesi bekleniyor.
Tekrar futbola dönecek olan 28 yaşındaki oyuncunun kendisini gösterip değer kazanması amaçlanıyor.
Sporting altyapısından yetişen Bruma, Galatasaray, Sociedad, Leipzig ve Olympiakos gibi takımların da formasını giydi.
Her iki kanatta da görev yapabilen Bruma, forvet arkasında da oynayabiliyor.
Portekizli futbolcu, ülkesinin milli takımında 9 karşılaşmada forma giydi. Bu müsabakalarda 1 gol kaydetti.
Güncel piyasa değeri 3.6 milyon euro olarak gösteriliyor.