Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Bruma'nın yeni takımı

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Bruma'nın yeni takımı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin PSV'den kiralayıp satın alma opsiyonunu kullandığı Bruma ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bonservisine 4.25 milyon euro ödenecek olan Portekizli oyuncunun kiralanmasına karar verildi. Kanarya'nın bu sezonki kadro planlamasında düşünmediği 28 yaşındaki futbolcunun yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 10:29
Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Bruma'nın yeni takımı

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda alınan galibiyetlerle moral bulan Fenerbahçe'de gelecek-gidecek isimler üzerinde de hareketlilik var.

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Bruma'nın yeni takımı

Sarı-lacivertliler, Parma'da forma giyen Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde transferinde son aşamaya geldi.

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Bruma'nın yeni takımı

10 milyon eurodan kapıyı açan İtalyan kulübü, 8-8.5 milyon euro bandına kadar indi.

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Bruma'nın yeni takımı

Burada, 21 yaşındaki sol bek Jayden Oosterwolde'nin Fenerbahçe'de oynama isteği ve Parma'ya bunu net bir dille ifade etmesi belirleyici oldu.

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Bruma'nın yeni takımı

Hollandalı futbolcu kariyerine İstanbul'da Fenerbahçe'de devam etmek istediğini kulübüne iletti.

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Bruma'nın yeni takımı

Kulübün hisselerinin yüzde 99'unu elinde bulunduran Parma Başkanı Krause de takımı Serie B'den Serie A'ya çıkarmak istediği için 8 milyon euro civarındaki bir teklife sıcak baktı.

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Bruma'nın yeni takımı

Genç yıldız adayının transferini bitirmeye hazırlanan Fenerbahçe'de ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Bruma'nın yeni takımı

BRUMA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI!
Sezon başı yapılan Bruma transferi hayal kırıklığı oluşturdu.

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Bruma'nın yeni takımı

Büyük ümitlerle alınan futbolcu, ligin ilk yarısında listeye dahil edilmedi ve forma giyemedi.

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Bruma'nın yeni takımı

Zorunlu satın alma opsiyonu da bu transfer döneminde kullanıldı.

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Bruma'nın yeni takımı

Bruma'nın bonservisine 4.25 milyon euro ödenecek.

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Bruma'nın yeni takımı

Portekizli oyuncu kiralık olarak gönderilecek.

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Bruma'nın yeni takımı

Böylece yabancı sınırında da yer açılmış olacak.

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Bruma'nın yeni takımı

Takımdan ayrılacak olan Bruma'nın yeni takımı netlik kazandı.

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Bruma'nın yeni takımı

KARAGÜMRÜK'E GİDİYOR!
Milliyet'in haberine göre; Bruma'nın Süper Lig ekibi Karagümrük'e kiralık gitmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Bruma'nın yeni takımı

Tekrar futbola dönecek olan 28 yaşındaki oyuncunun kendisini gösterip değer kazanması amaçlanıyor.


Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Bruma'nın yeni takımı

Sporting altyapısından yetişen Bruma, Galatasaray, Sociedad, Leipzig ve Olympiakos gibi takımların da formasını giydi.

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Bruma'nın yeni takımı

Her iki kanatta da görev yapabilen Bruma, forvet arkasında da oynayabiliyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus'tan radikal karar! Ferdi Kadıoğlu...
Jesus için olay iddia! "Kulis yapıyor"
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (26 Ocak 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'den PSG'ye baskı! "Beni G.Saray'a vermeleri için..." Icardi'den PSG'ye baskı! "Beni G.Saray'a vermeleri için..." 10:49
Anadolu Efes Baskonia'ya konuk olacak Anadolu Efes Baskonia'ya konuk olacak 10:47
Süper Lig ekibi istedi! Ayrılık... Süper Lig ekibi istedi! Ayrılık... 10:45
Jesus'tan radikal karar! Ferdi Kadıoğlu... Jesus'tan radikal karar! Ferdi Kadıoğlu... 10:41
Transfer çıkışı! "F.Bahçe görüşmesini açıklarım" Transfer çıkışı! "F.Bahçe görüşmesini açıklarım" 10:37
Sorunu ortaya çıktı! Kırılma noktası... Sorunu ortaya çıktı! Kırılma noktası... 10:30
Daha Eski
F.Bahçe'de ayrılık! İşte Bruma'nın yeni takımı F.Bahçe'de ayrılık! İşte Bruma'nın yeni takımı 10:29
Beşiktaş'ta Josef de Souza şoku! Beşiktaş'ta Josef de Souza şoku! 10:24
Güneş'ten flaş Aboubakar kararı! Güneş'ten flaş Aboubakar kararı! 10:11
Alperen Şengün "triple-double" yaptı! NBA'de sonuçlar Alperen Şengün "triple-double" yaptı! NBA'de sonuçlar 10:10
Jesus için olay iddia! "Kulis yapıyor" Jesus için olay iddia! "Kulis yapıyor" 09:56
Real Madrid - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Real Madrid - Atletico Madrid maçı saat kaçta? 09:45