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Beşiktaşlı Aboubakar için transfer itirafı! Gelmesinin sebebi...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar hakkında, menajeri çok özel açıklamalarda bulundu. Aboubakar'ın menajeri Zahavi yaptığı konuşmada, Aboubakar'ın neden Beşiktaş'a döndüğünü itiraf etti. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 12:08
Beşiktaşlı Aboubakar için transfer itirafı! Gelmesinin sebebi...

Nir Zahavi, Vincent Aboubakar'a Avrupa'dan teklifler geldiğini ancak Türkiye'den kimseyle görüşme yapmadıklarını söyledi.

Beşiktaşlı Aboubakar için transfer itirafı! Gelmesinin sebebi...

Ünlü menajer Sabah'a yaptığı konuşmada, "Aboubakar, İspanya ve İngiltere'den teklifler aldı. Ancak Al Nassr'dan ayrılması halinde hep aklında olan Beşiktaş'a gelmeyi istiyordu ve ilk tercihi hep Beşiktaş'tı.

Beşiktaşlı Aboubakar için transfer itirafı! Gelmesinin sebebi...

Evine, kalbinin ait olduğu kulübe ve kupalar kazandığı takıma dönmeyi hep arzulamıştı.

Beşiktaşlı Aboubakar için transfer itirafı! Gelmesinin sebebi...

Hiçbir zaman Beşiktaş dışında bir kulüple konuşmadık, temasta bile olmadık.

Beşiktaşlı Aboubakar için transfer itirafı! Gelmesinin sebebi...

Çünkü Aboubakar her zaman burayı evi gibi gördü. Bu transfer için başkan büyük efor sarf etti ve sportif direktör de onu geri getirmek için her şeyi yaptı" diye konuştu.

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