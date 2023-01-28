Nihat Kahveci Beşiktaş-Alanyaspor maçını değerlendirdi! "Bazı formalar vardır bazı oyunculara yakışır"

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor'u ağırladı. Siyah beyazlılar Dolmabahçe'de rakibini 3-0 mağlup etti. Nihat Kahveci Beşiktaş'ın galibiyetini yorumladı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor'u ağırladı. Siyah beyazlılar Dolmabahçe'de rakibini 3-0 mağlup etti. Nihat Kahveci Beşiktaş'ın galibiyetini yorumladı.
"Bazı formalar vardır bazı oyunculara yakışır"
Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar'ın etkisinden bahseden Nihat Kahveci, "4-4'lük denir ya, 5-5'lik oldu artık Beşiktaş. Ofansif anlamda 10 puan, defansif anlamda sadece Mert'e 10 puan veririm. Taraftarlara içeride oynadığı maçta Aboubakar resitali de sunuldu. Weghorst'un gidişinin yumuşak geçiş olmasının nedeni zaten gelen kişinin Aboubakar olmasıydı. Weghorst geldi görevini yaptı ve mücadelesini etti. Muleka'yı eleştiren Nihat Kahveci, "Cenk bile başka oynadı, Dele Alli geldiğinden beri en iyi maçını oynadı. Muleka'yı bile düzeltiyordu ama Muleka düzelmemek için elinden geleni yaptı.
Cenk zaten görevini yapıyordu, Kayseri maçında sakatlığı nedeniyle düşüktü performansı. Şimdi 2 gol attı, tam Tosun Paşa gibi oynadı işte. Şenol hocayı kulübede gören Cenk Tosun gol makinesine dönüşüyor. 10 gole geldi Şenol hoca geldiğinden beri" değerlendirmesinde bulundu.
Vincent Aboubakar'ın ağlara gönderdiği şutla ilgili değerlendirmelerde bulunan eski futbolcu, "Aboubakar'ın aşırtmasına ofsayt verildi, çizgi çekilmese kaleci dokunmasa belki savunmacı çıkaracak orada ama ben onda değilim. Orada topun dibine girme, o ayarı verme, o vuruş tekniğine bakıyorum muazzamdı. Orta sahada Gedson bildiğimiz gibiydi, Salih görevini yaptı. Tayfur, Rosier yokken sağ bekte iyi oynadı derim" açıklamasını yaptı.
Kaleci Mert'in performansını değerlendiren Nihat Kahveci, "Hücumda zaten sorun yoktu, herkes çok iyi oynadı taraftar da keyif aldı. 3 golden fazlası da gelebilirdi ama defans öyle değil.Mert olmasa ya da performansı düşük olsa 2-3 gol yiyen Beşiktaş defansı görebilirdik. 5 maçta 2 gol yedi Beşiktaş. Önemli olan gol yememekti bu süreçte. Alanya'dan ilk yarı 3-0'dan 3-3 yediler.
O kalmadı artık. Mert'e milli formayı ver maç başlasın, o kıvama geldi. Masuaku Adana Demirspor'a attığı frikikten sonra başka oynuyor. Kestiği toplar, hücuma katkıları.. Kayserispor maçında da öyleydi. İleri çıktığı için Alanyaspor orayı kullanmak istedi. 2 pozisyon da Mert çıkardı oradaki boşluktan gelen. Kalede böyle güven olunca başka oynanıyor" dedi.
"Yemeyeceğiz özgüveniyle bambaşka bir oyun ortaya çıkıyor. Redmond, Saiss, Rosier de yoktu ama ofansif bir kadroyla çıkmak istedi Şenol hoca. Beşiktaş adına taraftarı sevindiren şey Kayserispor deplasmanında topa az sahip oldu ama ligin en fazla topa sahip olan takımlarından Alanyaspor'a karşı ise daha fazla topa sahip oldular. Beşiktaş şunun farkındaydı, Alanyaspor karşısında topa sahip olursam çok daha avantajlı olacağını biliyorlardı. Dele Alli golünün örneği mesela öndeki baskıyla gelen. Bu anlamda Beşiktaş ve büyük takımlar topa sahip olarak oynamalı diye söylemiştik hep.
Vincent Aboubakar'ı Sergen Yalçın'a benzeten Nihat Kahveci, "Taraftarlar çok mutlu. Kimileri Aboubakar endişeleri de sildi. Bazı formalar vardır bazı oyunculara yakışır. Sergen Yalçın mesela, Galatasaray'da oynadı, Fenerbahçe'de Trabzonspor'da oynadı ama ona hep Beşiktaş forması yakıştı. Aboubakar da öyle, Beşiktaş forması yakıştı. Başka bir kimliğe bürünüyor Aboubakar Beşiktaş'ta. Bugünkü oynuyla da umut verdi" diye konuştu.