Nihat Kahveci Beşiktaş-Alanyaspor maçını değerlendirdi! "Bazı formalar vardır bazı oyunculara yakışır"

Kaleci Mert'in performansını değerlendiren Nihat Kahveci, "Hücumda zaten sorun yoktu, herkes çok iyi oynadı taraftar da keyif aldı. 3 golden fazlası da gelebilirdi ama defans öyle değil.Mert olmasa ya da performansı düşük olsa 2-3 gol yiyen Beşiktaş defansı görebilirdik. 5 maçta 2 gol yedi Beşiktaş. Önemli olan gol yememekti bu süreçte. Alanya'dan ilk yarı 3-0'dan 3-3 yediler.

O kalmadı artık. Mert'e milli formayı ver maç başlasın, o kıvama geldi. Masuaku Adana Demirspor'a attığı frikikten sonra başka oynuyor. Kestiği toplar, hücuma katkıları.. Kayserispor maçında da öyleydi. İleri çıktığı için Alanyaspor orayı kullanmak istedi. 2 pozisyon da Mert çıkardı oradaki boşluktan gelen. Kalede böyle güven olunca başka oynanıyor" dedi.