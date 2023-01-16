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Beşiktaş'a Rus stoper!

Süper Lig'in ilk yarısını Konyaspor galibiyetiyle kapatan Beşiktaş transferde vites artırdı. Siyah beyazlılar Aboubakar ile anlaşma sağlarken, Hadziahmetovic için de resmi teklif sundu. Stoper arayışlarını da sürdüren Kartal için Rusya'dan flaş bir iddia geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 15:54
Beşiktaş'a Rus stoper!

Ara transfer döneminde stoper takviyesi yapması beklenen Beşiktaş için Rusya'dan sürpriz bir isim gündeme geldi. Rus basınında yer alan habere göre, siyah-beyazlıların Rostov forması giyen 24 yaşındaki stoper Dennis Hadzikadunic ile ilgilendiği aktarıldı.

Beşiktaş'a Rus stoper!

ÖNEMLİ TALİPLERİ VAR

Hadzikadunic için ayrıca Juventus, Feyenoord, Schalke, Toulouse gibi kulüplerin de devrede olduğu aktarıldı.

Beşiktaş'a Rus stoper!

"JUVENTUS'UN İLGİSİ VAR"

24 yaşındaki oyuncunun menajeri Walid Faour Juventus için gelen soruya, "İlgileri var. Juventus, kaybedecek bir şeyi olmayan büyük bir kulüp" diye cevap verdi.

Beşiktaş'a Rus stoper!

SÖZLEŞMESİNİ ASKIYA ALABİLİR

Öte yandan Bosnalı futbolcunun, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle FIFA'nın Rusya'daki oyuncular için tanıdığı sözleşmesini askıya alma hakkını kullanmayı planladığı aktarıldı.

Beşiktaş'a Rus stoper!

PİYASA DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO

Rostov ile sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek Hadzikadunic'in, güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Dennis Hadzikadunic, stoperin yanı sıra savunmanın sağında da görev alabiliyor.

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