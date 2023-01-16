Beşiktaş'a Rus stoper!

Ara transfer döneminde stoper takviyesi yapması beklenen Beşiktaş için Rusya'dan sürpriz bir isim gündeme geldi. Rus basınında yer alan habere göre, siyah-beyazlıların Rostov forması giyen 24 yaşındaki stoper Dennis Hadzikadunic ile ilgilendiği aktarıldı.
Ara transfer döneminde stoper takviyesi yapması beklenen Beşiktaş için Rusya'dan sürpriz bir isim gündeme geldi. Rus basınında yer alan habere göre, siyah-beyazlıların Rostov forması giyen 24 yaşındaki stoper Dennis Hadzikadunic ile ilgilendiği aktarıldı.
ÖNEMLİ TALİPLERİ VAR
Hadzikadunic için ayrıca Juventus, Feyenoord, Schalke, Toulouse gibi kulüplerin de devrede olduğu aktarıldı.
"JUVENTUS'UN İLGİSİ VAR"
24 yaşındaki oyuncunun menajeri Walid Faour Juventus için gelen soruya, "İlgileri var. Juventus, kaybedecek bir şeyi olmayan büyük bir kulüp" diye cevap verdi.