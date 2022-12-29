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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss ikna etti! Faslı yıldız Beşiktaş'a geliyor

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de zirve yarışında ezeli rakiplerinin gerisinde kalan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Kartal, Faslı futbolcu Yahia Attiyat Allah'ı gündemine alırken siyah-beyazlıların Faslı oyuncusu Romain Saiss de vatandaşını ikna etmek için aracı oldu. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 10:08
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss ikna etti! Faslı yıldız Beşiktaş'a geliyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss ikna etti! Faslı yıldız Beşiktaş'a geliyor

Siyah beyazlılarda hedef ocak ayında kadroyu güçlendirmek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss ikna etti! Faslı yıldız Beşiktaş'a geliyor

Teknik direktör Şenol Güneş de yönetimden birçok bölgeye transfer istedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss ikna etti! Faslı yıldız Beşiktaş'a geliyor

Bu mevkilerden birisi de sol bek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss ikna etti! Faslı yıldız Beşiktaş'a geliyor

Deneyimli çalıştırıcı, sezon başında kiralık olarak transfer edilen Arthur Masuaku'nun performansından memnun değildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss ikna etti! Faslı yıldız Beşiktaş'a geliyor

Güneş sol bekte genellikle Umut Meraş'ı tercih ediyordu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss ikna etti! Faslı yıldız Beşiktaş'a geliyor

Yönetim de bu talep sonrası o bölgeye transfer yapma kararı aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss ikna etti! Faslı yıldız Beşiktaş'a geliyor

Kartal sol beke transfer yaparak Arthur Masuaku'yu devre arasında göndermeyi planlıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss ikna etti! Faslı yıldız Beşiktaş'a geliyor

Sol taraf için ön plana çıkan isim ise belli oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss ikna etti! Faslı yıldız Beşiktaş'a geliyor

Kartal'da daha önce gündeme gelen Yahia Attiyat Allah konusu ciddiyet kazanmaya başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss ikna etti! Faslı yıldız Beşiktaş'a geliyor

Saiss'in Fas Milli Takımı'ndan arkadaşı olan 27 yaşındaki futbolcu için ülkesinde de iddialar daha yüksek sesle dillendirilmeye başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss ikna etti! Faslı yıldız Beşiktaş'a geliyor

Hatta oyuncunun devre arasında Beşiktaş forması giyeceğinin altı çizildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss ikna etti! Faslı yıldız Beşiktaş'a geliyor

Fas takımı Wydad AC'de top koşturan oyuncunun takımına önemli bir gelir sağlayacağının belirtildiği haberde "Ocak ayı Wydad için bereketli geçecek"

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss ikna etti! Faslı yıldız Beşiktaş'a geliyor

"Saiss, Attiyat-Allah'ı Türkiye'deki takımına götürme konusunda ikna etti" ifadesi kullanıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss ikna etti! Faslı yıldız Beşiktaş'a geliyor

Beşiktaş'ın istediği sol bek için 2.5 milyon Euro'luk bir değer belirlenmiş durumda.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss ikna etti! Faslı yıldız Beşiktaş'a geliyor

Fransız takımı Nice'in de Attiyat'ı istediği ancak geç kaldığı eklendi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss ikna etti! Faslı yıldız Beşiktaş'a geliyor

1.76 boyundaki oyuncu, bu sezon 20 maça çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss ikna etti! Faslı yıldız Beşiktaş'a geliyor

Attiyat bu karşılaşmalarda 2 gol attı.

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