Beşiktaş'ta Dele Alli yerine forma Gedson'un!

Teknik Direktör Şenol Güneş kampta hem fiziksel hem de taktik çalışmalara ağırlık verirken, kafasındaki yeni oyun planlarını takıma monte etmeye çalıştı. Gedson Fernandes performansıyla kampın yıldızı oldu. Portekizli yıldız hem orta sahadaki yüksek enerjisi hem de attığı güzel gollerle göz doldurdu.
Milliyet'in haberine göre Dele Alli antrenmanlarda iyi çalışmasına rağmen hazırlık maçlarında öne çıkamadı, orta alanda sürekli Gedson'un gölgesinde kaldı. Alli'nin, forvet arkasındaki yerini Gedson'a kaptırabileceği ifade edildi.