Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve transfer alarmı! Tehlikeyi yazdılar

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst için Hollandalı oyuncunun bonservisinin bulunduğu Burnley'den yeni atak gelebilir.
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst için Hollandalı oyuncunun bonservisinin bulunduğu Burnley'den yeni atak gelebilir.
Siyah beyazlılar, Weghorst'u sezon başında kiralamıştı.
Beşiktaş, Weghorst'un transfer açıklamasında şu sözlere yer vermişti:
"Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 06.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya varılmıştır.
Burnley FC Kulübü'ne kiralama bedeli ödenmeyecektir.
Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.800.000 Avro garanti ücret ve ayrıca net 200.000 Avro Performans Primi Şirketimiz tarafından ödenecektir."
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ZAMAN ALDI AMA DEĞDİ"
Beşiktaş'ın golcüsü, siyah beyazlılara attığı imza sonrası şu ifadeleri kullanmıştı:
"Çok mutluyum ve çok memnunum. Stadyuma az önce geldim ve ilk defa gördüm.
Her şey çok güzel. Biraz zaman aldı ama buna değdi."
"Taraftarların ilgisi kararımda etkili oldu. Hollanda'daki evime formalar ve atkılar geldi."
"Geçmişte Beşiktaş'ta oynamış oyuncularla temaslarım oldu. Kulüple ilgili her şeyi internetteki farklı yerlerde, YouTube'da gördüm."
"Kalbimin sesi daha önemliydi. Doğru bir karar olduğunu söyledi."
"Bugüne kadar hep böyle karar verdim. Her şeyden önemlisi buydu."
AYRILIK KAPIDA MI?
Geçen zaman içinde özellikle Dünya Kupası'nda, Arjantin'e karşı 2 gol birden bulan Weghorst'a dair yeni bir gelişme yaşanması muhtemel gözüküyor.
Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin karşısında attığı 2 golle bir anda yıldızı parlayan Weghorst'un durumu İngiltere bir anda gündem oldu.
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Weghorst'ün Burnley Teknik Direktörü Kompany'nin istemesi durumunda Ocak ayında İngiltere'ye dönebileceği iddia edildi.
FLW'nin haberinde; Jay Rodriguez ve Ashley Barnes'ın güvenilmez hale gelmesine neden olan sakatlık sorunları nedeniyle Ocak ayında geri çağırma seçeneği eklendiği belirtildi.
WEGHORST KİMDİR?
1992 doğumlu olan Hollandalı golcü oyuncu Weghorst, kariyerinde Emmen, AZ Alkmar, Wolfsburg ve son olarak Burnley formaları giydi.
1,97'lik boyuyla dikkat çeken golcü oyuncu özellikle uzun toplarda ve kafa toplarında etkili vuruşlarıyla biliniyor.