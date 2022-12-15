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Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve transfer alarmı! Tehlikeyi yazdılar

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların sezon başında Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst'a dair, beklenmedik bir gelişme yaşanabilir. Beşiktaş ile satın alma opsiyonlu sözleşmesi bulunan Wout Weghorst'ın, geri dönebilme ihtimali doğdu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 09:31
Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve transfer alarmı! Tehlikeyi yazdılar

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst için Hollandalı oyuncunun bonservisinin bulunduğu Burnley'den yeni atak gelebilir.

Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve transfer alarmı! Tehlikeyi yazdılar

Siyah beyazlılar, Weghorst'u sezon başında kiralamıştı.

Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve transfer alarmı! Tehlikeyi yazdılar

Beşiktaş, Weghorst'un transfer açıklamasında şu sözlere yer vermişti:

Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve transfer alarmı! Tehlikeyi yazdılar

"Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 06.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya varılmıştır.

Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve transfer alarmı! Tehlikeyi yazdılar

Burnley FC Kulübü'ne kiralama bedeli ödenmeyecektir.

Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve transfer alarmı! Tehlikeyi yazdılar

Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.800.000 Avro garanti ücret ve ayrıca net 200.000 Avro Performans Primi Şirketimiz tarafından ödenecektir."

"

Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve transfer alarmı! Tehlikeyi yazdılar

ZAMAN ALDI AMA DEĞDİ"
Beşiktaş'ın golcüsü, siyah beyazlılara attığı imza sonrası şu ifadeleri kullanmıştı:

Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve transfer alarmı! Tehlikeyi yazdılar

"Çok mutluyum ve çok memnunum. Stadyuma az önce geldim ve ilk defa gördüm.

Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve transfer alarmı! Tehlikeyi yazdılar

Her şey çok güzel. Biraz zaman aldı ama buna değdi."

Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve transfer alarmı! Tehlikeyi yazdılar

"Taraftarların ilgisi kararımda etkili oldu. Hollanda'daki evime formalar ve atkılar geldi."

Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve transfer alarmı! Tehlikeyi yazdılar

"Geçmişte Beşiktaş'ta oynamış oyuncularla temaslarım oldu. Kulüple ilgili her şeyi internetteki farklı yerlerde, YouTube'da gördüm."

Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve transfer alarmı! Tehlikeyi yazdılar

"Kalbimin sesi daha önemliydi. Doğru bir karar olduğunu söyledi."

Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve transfer alarmı! Tehlikeyi yazdılar

"Bugüne kadar hep böyle karar verdim. Her şeyden önemlisi buydu."

Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve transfer alarmı! Tehlikeyi yazdılar

AYRILIK KAPIDA MI?
Geçen zaman içinde özellikle Dünya Kupası'nda, Arjantin'e karşı 2 gol birden bulan Weghorst'a dair yeni bir gelişme yaşanması muhtemel gözüküyor.

Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve transfer alarmı! Tehlikeyi yazdılar

Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin karşısında attığı 2 golle bir anda yıldızı parlayan Weghorst'un durumu İngiltere bir anda gündem oldu.

Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve transfer alarmı! Tehlikeyi yazdılar

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Weghorst'ün Burnley Teknik Direktörü Kompany'nin istemesi durumunda Ocak ayında İngiltere'ye dönebileceği iddia edildi.

Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve transfer alarmı! Tehlikeyi yazdılar

FLW'nin haberinde; Jay Rodriguez ve Ashley Barnes'ın güvenilmez hale gelmesine neden olan sakatlık sorunları nedeniyle Ocak ayında geri çağırma seçeneği eklendiği belirtildi.

Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve transfer alarmı! Tehlikeyi yazdılar

WEGHORST KİMDİR?
1992 doğumlu olan Hollandalı golcü oyuncu Weghorst, kariyerinde Emmen, AZ Alkmar, Wolfsburg ve son olarak Burnley formaları giydi.

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