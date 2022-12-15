Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a dünya yıldızı bek! Daley Blind

Beşiktaş'a dünya yıldızı bek! Daley Blind

Beşiktaş'ta gündem sol bek transferi. Masuaku'dan memnun olmayan Şenol Güneş'in sol bek bölgesine takviye istediği biliniyor. Bu mevki için oyuncu arayan Siyah-Beyazlılar için önemli bir futbolcu gündeme geldi. Beşiktaşlılar taraftarlar yönetime çağrı yaparak sol bek de oynayan Blind'in takıma katılması için kampanya başlattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 16:18 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 16:19
Beşiktaş'ta dünya yıldızı bek! Daley Blind

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

Beşiktaş'ta dünya yıldızı bek! Daley Blind

Kartal, takıma bir sol bek takviyesi yapacak.

Beşiktaş'ta dünya yıldızı bek! Daley Blind

Masuaku'dan memnun olmayan Şenol Güneş'in sol bek bölgesine takviye istediği biliniyor.

Beşiktaş'ta dünya yıldızı bek! Daley Blind

Bu mevki için oyuncu arayan Siyah-Beyazlılar için önemli bir futbolcu gündeme geldi.

Beşiktaş'ta dünya yıldızı bek! Daley Blind

Uzun süredir Hollanda Milli Takımı'nda boy gösteren, kariyerinde Manchester United gibi bir dev bulunan Daley Blind'in boşa çıkacağı haberi Beşiktaş taraftarlarının dikkatini çekti.

Beşiktaş'ta dünya yıldızı bek! Daley Blind

De Telegraaf'ın haberine göre; Ajax, 32 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı anlaşarak devre arasında yolları ayıracak.

Beşiktaş'ta dünya yıldızı bek! Daley Blind

Ajax'ta Alfred Schreuder tarafından fazla şans verilmeyen Blind'in ayrılmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ta dünya yıldızı bek! Daley Blind

Futbola Ajax'ta başlayan Blind, 2014'te Manchester United'a 17.5 milyon Euro'ya transfer oldu.

Beşiktaş'ta dünya yıldızı bek! Daley Blind

4 sene sonra ise Ajax'a 16 milyon Euro'ya geri döndü.

Beşiktaş'ta dünya yıldızı bek! Daley Blind

Bu sezon Dünya Kupası'nda 5 maç olmak üzere toplam 28 karşılaşmaya çıkan Blind, 1 gol 5 asistle oynadı.

Beşiktaş'ta dünya yıldızı bek! Daley Blind

Beşiktaşlılar taraftarlar yönetime çağrı yaparak sol bek de oynayan Blind'in takıma katılması için kampanya başlattı.

Beşiktaş'ta dünya yıldızı bek! Daley Blind

Takvim'in haberine göre Hollandalı futbolcu, Dünya Kupası'nda da başarılı bir performans çizmişti.

DİĞER
Son dakika haberi: Genç yıldız Süper Lig'e geri dönüyor! Emre Belözoğlu döneminde Fenerbahçe'yi reddetmişti
Ankara Gölbaşı’nda aslan paniği! Gören şaştı kaldı
Beşiktaş hazırlık maçında gol oldu yağdı!
G.Saray'ın geleceği onlara emanet! Okan Buruk...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şenol Güneş: Gücümüz de umudumuz da var
Beşiktaş hazırlık maçında gol oldu yağdı!
EYT'de 3 koşul sağlandı: Milyonların gözü 26 Aralık'ta!
29. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mehmet Büyükekşi'den Başakşehir'e ziyaret Mehmet Büyükekşi'den Başakşehir'e ziyaret 16:40
Vitor Pereira Jesus'un yardımcısını aldı! Vitor Pereira Jesus'un yardımcısını aldı! 16:30
Şenol Güneş: Gücümüz de umudumuz da var Şenol Güneş: Gücümüz de umudumuz da var 16:29
Süper Lig devine dünya yıldızı bek! Süper Lig devine dünya yıldızı bek! 16:16
Beşiktaş hazırlık maçında gol oldu yağdı! Beşiktaş hazırlık maçında gol oldu yağdı! 15:56
Hüküm giyen tenisçi 8 ay sonra serbest Hüküm giyen tenisçi 8 ay sonra serbest 15:32
Daha Eski
Fenerbahçe'de sözleşme görüşmeleri başlıyor! Fenerbahçe'de sözleşme görüşmeleri başlıyor! 15:23
FIFA gelirleri belli oldu! Hatayspor Fenerbahçe'yi geçti! FIFA gelirleri belli oldu! Hatayspor Fenerbahçe'yi geçti! 15:14
Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Fenerbahçe'ye müjdeli haber! 14:37
Mick Schumacher resmen Mercedes'te! Mick Schumacher resmen Mercedes'te! 14:27
G.Saray'ın geleceği onlara emanet! Okan Buruk... G.Saray'ın geleceği onlara emanet! Okan Buruk... 14:26
Valencia hayalini açıkladı! "Umarım..." Valencia hayalini açıkladı! "Umarım..." 13:51