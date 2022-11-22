Alli'de umut var

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dele Alli için umudunu henüz yitirmiş değil. Perşembe günü bitecek iznin ardından siyah-beyazlılar yoğun bir maç temposuna girecek. Beşiktaş teknik direktörü bu süreçte Dele Alli ile yakından ilgilenecek. Şenol Güneş oyuncunun azim göstermesi halinde pes etmeyeceğini ve onu kazanmak için ekstra çaba göstereceğini söylüyor. Beşiktaş teknik direktörü, kampın ardından yönetime oyuncunun son durumunu bildirecek.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dele Alli için umudunu henüz yitirmiş değil. Perşembe günü bitecek iznin ardından siyah-beyazlılar yoğun bir maç temposuna girecek. Beşiktaş teknik direktörü bu süreçte Dele Alli ile yakından ilgilenecek. Şenol Güneş oyuncunun azim göstermesi halinde pes etmeyeceğini ve onu kazanmak için ekstra çaba göstereceğini söylüyor. Beşiktaş teknik direktörü, kampın ardından yönetime oyuncunun son durumunu bildirecek.