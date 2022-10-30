Beşiktaş Ümraniyespor maçı öncesi Şenol Güneş konuştu!

Beşiktaş'a geri dönen ve ilk maçına Ümraniyespor karşılaşmasıyla çıkan Şenol Güneş, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Güneş, "Aşk, hevesim bitene kadar. Sevda nefesim bitene kadar. Sevda önemlidir, aşk değil." dedi.

Maçla ve atmosfer için görüşlerini aktaran deneyimli teknik adam, "Sevginin saygının olduğu bir ülke arzuluyoruz. Cumhuriyetin değerlerini bilelim. Onla yaşayalım. Ülke bizim, takım da bizim. Birlikte düşünüp birlikte paylaşacağız. Taraftarının sevgisi, ilgisi, desteğine cevap verebilmek için sahadaydım. Çok güzel bir ambiyans vardı. Yeni bir hevesim, yeni bir heyecanım var. Camia için buradayız. Güzelliklerin karşılığı olması lazım. 2 idman yaptık sadece. Bugün sahadayız. Eldeki oyuncuların ne yapacağını sahada göreceğiz, değerlendireceğiz. Futbol adına güzel şeyler yapmak istiyoruz. Taraftarın istediği güzel futbolu sunmak zorundayız. Hem 1'e 1, hem 11'e 11 iyi olmak zorundayız. O zaman oyunlar, sistemler yerine oturur. Büyük takım olarak her maçı kazanmak için çıkacağız. Ümraniyespor çok büyük başarılar elde edip Süper Lig'e yükseldi. Oyun anlamında rakiplerine zorluklar yaşatıyorlar. Sabırla kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Siyah-beyazlı teknik adam, son olarak, "Zaman her şeyi gösterecek. Taraftarların heyecanı eskiden beri var. Beşiktaş camiasında, Çarşı grubunda aile yapısı üst seviyededir. Doğruları düşünen, samimi, özgür bir aile bu. Ben futboldan ayrıydım, halkın içindeydim. Futbol ve halk benim dünyam. 2-3 maçta durumumuzu göreceğiz. Kayıpsız gitmek gönlümüzden geçen. İyi oyunlar iyi sonuçlar getirecek. Sonuçla olan arkadaşlığı değil, arkadaşlıkla gelen sonucu istiyoruz. Şu anda gördüğüm tablo, hepsinin futbola, başarıya ihtiyacı var. Aynı şeyi düşünüyoruz. Neden yapmayalım." ifadelerini kullandı.

SEVGİ SELİ

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, HangiKredi Ümraniyespor maçı öncesi sahaya çıkarak taraftarı selamladı.

Dolu tribünler önünde sahaya çıkan tecrübeli teknik adama büyük bir alkış seli yaşandı. Ardından tek tek tribünleri gezen Şenol Güneş'e Beşiktaş atkısı takıldı. Beşiktaş'ın yeni hocasına ayrıca çiçekler verildi. Şenol Güneş hangi tribünün önüne geldiyse o tribünden çiçekler atıldı.

Şenol Güneş tezahüratlara eşlik ederken elini kalbine götürerek 'Kalbimdesiniz' işareti yaptı.