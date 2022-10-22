Loris Karius'un yeni aşkı Diletta Leotta mı?

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman kaleci Loris Karius'un adı magazin gündeminden düşmüyor.
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman kaleci Loris Karius'un adı magazin gündeminden düşmüyor.
29 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin, İtalyanların ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı öne sürüldü.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre ikili bir süredir Instagram üzerinden takipleşiyorlar.
Leotta'nın İngilizce kursuna yazıldığı bilgisi de paylaşıldı.
İtalyan spiker daha önce de Türk dizi oyuncusu Can Yaman'la evliliğin kıyısından dönmüştü.
İkili daha sonra yollarını ayırmıştı.
LORIS KARIUS KİMDİR?
22 Haziran 1993 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Mettenberg altyapısında başladı.
Sırasıyla SSV Ulm, Stuttgart, Manchester City, Mainz, Liverpool, Beşiktaş, Union Berlin ve Newcastle United formaları giydi.
29 yaşındaki deneyimli eldiven, 1.91 cm boyunda ve sağ ayaklı...
Karius, Almanya'nın genç milli takımlarında da forma giydi.
Karius'un güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro...