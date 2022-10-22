Haberler Beşiktaş Loris Karius'un yeni aşkı Diletta Leotta mı?

Loris Karius'un yeni aşkı Diletta Leotta mı?

Son dakika magazin haberleri... Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman file bekçisi Loris Karius'un, İtalyanların ünlü spor sunucusu Diletta Leotta'yla yeni bir aşka yelken açtığı ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 10:41
Loris Karius'un yeni aşkı Diletta Leotta mı?

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman kaleci Loris Karius'un adı magazin gündeminden düşmüyor.

Loris Karius'un yeni aşkı Diletta Leotta mı?

29 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin, İtalyanların ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

Loris Karius'un yeni aşkı Diletta Leotta mı?

İngiliz basınında yer alan haberlere göre ikili bir süredir Instagram üzerinden takipleşiyorlar.

Loris Karius'un yeni aşkı Diletta Leotta mı?

Leotta'nın İngilizce kursuna yazıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Loris Karius'un yeni aşkı Diletta Leotta mı?

İtalyan spiker daha önce de Türk dizi oyuncusu Can Yaman'la evliliğin kıyısından dönmüştü.

Loris Karius'un yeni aşkı Diletta Leotta mı?

İkili daha sonra yollarını ayırmıştı.

Loris Karius'un yeni aşkı Diletta Leotta mı?

LORIS KARIUS KİMDİR?

22 Haziran 1993 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

Loris Karius'un yeni aşkı Diletta Leotta mı?

Profesyonel futbol kariyerine Mettenberg altyapısında başladı.

Loris Karius'un yeni aşkı Diletta Leotta mı?

Sırasıyla SSV Ulm, Stuttgart, Manchester City, Mainz, Liverpool, Beşiktaş, Union Berlin ve Newcastle United formaları giydi.

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