TRANSFER HABERİ: Nathan Redmond Beşiktaş'ta! İstanbul'a geliyor

Beşiktaş bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Nathan Redmond transferinde mutlu sona ulaştı.



Teknik direktör Valerien Ismael'in transferini özellikle istediği yıldız futbolcu ve kulübü Southampton ile her konuda anlaşmaya varıldı.

Siyah-beyazlılar, İngiliz oyuncuyu 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "Transfer görüşmelerine başladığımız Nathan Redmond özel uçakla saat 15:30'da Atatürk Havalimanına inecek." ifadelerine yer verildi.

Her iki kanatta da forma giyebilen 28 yaşındaki futbolcu, forvet arkası bölgesinde de görev alabiliyor.

İngiltere Premier Lig'de 264 karşılaşmada forma giyen Redmond, 28 gol ve 26 asistlik performans sergiledi.