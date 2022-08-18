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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 14:35
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 21 Ağustos Pazar günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, öğleden sonra salonda yapacağı çalışma ile devam edecek.

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