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Teixeira evine gidiyor

Beşiktaş'la karşılıklı anlaşarak hak etmediği maaşı almadan giden Alex Teixeira doğup büyüdüğün kulüp olan Vasco Da Gama'ya dönmek için efsane bir hamle yaptı; "Daha fazla para istemiyorum. Vasco için oynamak ve takımıma yardım etmek istiyorum" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Teixeira evine gidiyor
Beşiktaş'la karşılıklı anlaşarak hak etmediği maaşı almadan giden Alex Teixeira doğup büyüdüğün kulüp olan Vasco Da Gama'ya dönmek için dikkat çeken bir hamle yaptı ve "Daha fazla para istemiyorum. Vasco için oynamak ve takımıma yardım etmek istiyorum" dedi. Sambacı ile Katar kulüpleri de ilgileniyordu. Alex'in yakında eski takımına imza atması bekleniyor.
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