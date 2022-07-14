Teixeira evine gidiyor

Beşiktaş'la karşılıklı anlaşarak hak etmediği maaşı almadan giden Alex Teixeira doğup büyüdüğün kulüp olan Vasco Da Gama'ya dönmek için efsane bir hamle yaptı; "Daha fazla para istemiyorum. Vasco için oynamak ve takımıma yardım etmek istiyorum" dedi.
Beşiktaş'lakarşılıklı anlaşarak hak etmediği maaşı almadan giden Alex Teixeira doğup büyüdüğün kulüp olan Vasco Da Gama'ya dönmek için dikkat çeken bir hamle yaptı ve "Daha fazla para istemiyorum. Vasco için oynamak ve takımıma yardım etmek istiyorum" dedi. Sambacı ile Katar kulüpleri de ilgileniyordu. Alex'in yakında eski takımına imza atması bekleniyor.