Kombinelere yoğun ilgi

Beşiktaş'ın 2022-23 sezonu kombine biletleri satışa çıkarken taraftarlar da yoğun ilgi gösteriyor. Eski hak sahiplerinin yenilemeleri ile birlikte şu ana kadar 16 bin kombine satıldığı bilgisine ulaşılırken bu rakamın önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.
Beşiktaş'ın2022-23 sezonu kombine biletleri satışa çıkarken taraftarlar da yoğun ilgi gösteriyor. Eski hak sahiplerinin yenilemeleri ile birlikte şu ana kadar 16 bin kombine satıldığı bilgisine ulaşılırken bu rakamın önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. Siyah-beyazlı taraftarların, Yeni Açık Üst / Kapalı Üst ve VIP kombinelerini tükettiği bildirildi.