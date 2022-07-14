Haberler Beşiktaş Kombinelere yoğun ilgi

Kombinelere yoğun ilgi

Beşiktaş'ın 2022-23 sezonu kombine biletleri satışa çıkarken taraftarlar da yoğun ilgi gösteriyor. Eski hak sahiplerinin yenilemeleri ile birlikte şu ana kadar 16 bin kombine satıldığı bilgisine ulaşılırken bu rakamın önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Kombinelere yoğun ilgi
Beşiktaş'ın 2022-23 sezonu kombine biletleri satışa çıkarken taraftarlar da yoğun ilgi gösteriyor. Eski hak sahiplerinin yenilemeleri ile birlikte şu ana kadar 16 bin kombine satıldığı bilgisine ulaşılırken bu rakamın önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. Siyah-beyazlı taraftarların, Yeni Açık Üst / Kapalı Üst ve VIP kombinelerini tükettiği bildirildi.
DİĞER
Büyük acı! Şarkıcı Ceylan ablası Nalan Avcı'yı genç yaşta toprağa verdi! Tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu!
Bodrum'da 75 bin TL'lik kriz çıktı! Rus güzelle, Türk sosyete birbirine girdi
Ismael yeni sezon için kadrosunu netleştiriyor!
Mohamed'e Toulouse talip! İşte istenen rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ismael yeni sezon için kadrosunu netleştiriyor!
Beşiktaş'tan Serdar'a cevap geldi! "Gerçekle ilgisi yok"
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Zamlı bekçi maaşları ne kadar oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına A Spor'da! Fırtına A Spor'da! 06:25
G.Saray Gineli orta saha için devrede! G.Saray Gineli orta saha için devrede! 00:53
F.Bahçe bir transferi daha açıkladı! F.Bahçe bir transferi daha açıkladı! 00:34
F.Bahçe milli futbolcuyu resmen duyurdu! F.Bahçe milli futbolcuyu resmen duyurdu! 00:34
Buruk istedi yönetim harekete geçti! Buruk istedi yönetim harekete geçti! 00:33
Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer 00:33
Daha Eski
F.Bahçe'de yıldız oyuncu antrenmanda yer almadı! F.Bahçe'de yıldız oyuncu antrenmanda yer almadı! 00:33
Okan Buruk açıklamalarda bulundu! Okan Buruk açıklamalarda bulundu! 00:33
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! 00:33
Marcao'dan sonra bir bomba daha! Sevilla peşinde Marcao'dan sonra bir bomba daha! Sevilla peşinde 00:32
G.Saray'dan tatsız prova! G.Saray'dan tatsız prova! 00:32
Shamar Nicholson'un menajerinden açıklama! Shamar Nicholson'un menajerinden açıklama! 00:32