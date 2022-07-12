Beşiktaş'ın yeni transferi Weghorst'tan flaş açıklamalar! "Kral Olacağım"

Beşiktaş'ın İngiltere ekibi Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst, Avusturya kampında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir forvet oyuncusu olarak elbette hedeflerinin yüksek olduğunu belirten Hollandalı, "Türkiye'de de her forvet gibi gol kralı olmak istiyorum. Hedefim adım adım her maçı ve şampiyonluğu kazanmak. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadım. Kısa vadede en büyük hedefim Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp, goller atmak. Geleceğin neler getireceğini kimse bilemez. Taraftarlarımızla beraber çok iyi bir sezon geçirmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

GOL ATMAK ZORUNDAYIM

Forvet oyuncularının baskı altında kalmasını değerlendiren Wout Weghorst, "Beşiktaş gibi oynadığı tüm kulvarlarda kupa için yarışan takımın çok iyi oyuncuları ve rotasyon imkanı olması lazım. Beşiktaş gibi bir takımın forveti olmak baskıyı beraberinden getirir. Kulüp beni seçiyorsa, gol atmak zorundayım. Bu baskı çok doğal bir süreç. Kariyerimde şimdiye kadar çok gol attım. Burada da bunu yapmamak için bir sebep yok. Beşiktaş'ta kalbimle oynayıp savaşarak ne yapmam gerekiyorsa yapacağım. Önde oynamamız ve çok gol atmamız lazım" ifadelerini kullandı.



'WEGHORST ON FiRE' ŞARKISI MUTLU EDER!

Beşiktaş'a gelmesinde taraftarın payının büyük olduğunun altını çizen Hollandalı yıldız, 'Weghorst On Fire' güzel şarkı. Hollanda'da taraftarlar söylerdi. Her oyuncunun seçtiği bir şarkı vardı. Taraftarlar da bunu tezahürat yapıyorlardı. Gollerden sonra söylüyorlardı. Beşiktaş taraftarları seviyorsa neden olmasın? Gollerden sonra şarkının statta çalması beni mutlu eder" dedi.

İYİ İNSAN, İYİ BABA!

Saha içinde ve saha dışındaki kariyerim benzer. Ben net ve duygusal bir insanım. Hislerimi yoğun yaşarım. Saha içinde takım için her şeyi veren, başarı için savaşan biriyim. Saha dışında da benzerim. Öncelikli hedefim iyi bir insan ve iyi bir baba olmak. Kızlarım var, bir tane de yolda. Beşiktaş için ne gerekiyorsa, ne kadar gücüm varsa göstereceğim.



MiCHY BATSHUAYi ŞANSSIZ

Wout Weghorst, basın toplantısında Beşiktaş'ta geçen sezon çok eleştirilen Michy Batshuayi'ye de değindi. Belçikalı golcüyle ilgili övgü dolu sözler söyleyen Weghorst, "Michy Batshuayi'nin golleri direklere takıldı, şanssızlığını biliyorum. Burada olmadığım için yorum yapmak istemiyorum ama iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.



TÜRK YEMEKLERİ BİLE GÖNDERDİLER

Sosyal medyadan bir sürü kişi Beşiktaş'a gelmem için bana, akrabalarıma, arkadaşlarıma mesaj attı. Evime kitap, hırka, hatta Türk yemekleri gibi hediyeler geldi. Binlerce mesaj, taraftarların ilgisi ve çok istemesi beni çok iyi hissettirdi. Bu kadar sevgi ve sıcak ilişki varsa taraftarla özel ve benzersiz bir bağ oluşturabiliriz diye düşündüm. Bunu kariyerimde hiç yaşamadım. Bu kadar çok ilgi ve istek beni çok mutlu hissettirdi. Bu ilgiyi kim yaşasa mutlu olurdu.



ÖZEL BİR BAĞ OLUŞTURURUZ!

Transfer sürecim biraz uzun sürdü. Başka teklifle, hatta Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlar vardı. Doğru kararı vererek Beşiktaş'ı seçtim. İnanılmaz bir takım ve inanılmaz bir taraftarları var. Beşiktaş'ı seçmemdeki etkenlerden biri buydu. Beşiktaş özel bir takım. Taraftarla, Beşiktaş'ta özel ve benzersiz bir bağ oluşturabiliriz. Kariyerimde taraftar anlamında ilki yaşadım. Benzersiz ve özel bir bağ kurabileceğimi hissettim.



EN İYİSİ BEN OLMALIYIM

Bir forvet oyuncusu olarak en büyük görevim maksimum sayıda gol atmak. Almanya'da da gol kralı olmak isterdim. Ama rakiplerim Lewandowski ve Haaland'dı. En iyisi olmak istiyorum. Mesleğime karşı saygılıyım. Ligin başlaması adına sabırsızlanıyorum. Hedeflerim tabii ki var. Beşiktaş ile adım adım ve maç maç düşünmek, karşılaşmaları kazanmak.

BENİ GOMEZ İLE KIYASLAMAYIN

Mario Gomez inanılmaz bir futbolcu. Almanya'da oynadığım için kendisini tanıyorum. Beşiktaş'ta muazzam işler çıkardı. Gomez'e saygı duysam da ben başka bir oyuncuyla karşılaştırılmayı seven biri değilim. Ben kendi özelliklerimi yansıtıyorum. Bazı benzerlikler olabilir. Ancak ben kendi özelliklerimle öne çıkmak, ve burada Gomez kadar başarılı olmak istiyorum."

SİSTEMİ ÇOK İYİ BİLİYORUM

Hocamızla konuştuk. Transfer sürecinde benle ilgili neler düşündüğünü, benden neler istediğini, takıma neler katacağımı konuştuk. Sürekli saha içinde olmayı, sistemde sürekli baskı temposu yüksek olmasını hedefliyorum. İstediği özelliklerin hepsinin bende olduğunu düşünüyorum. Sistemine Wolfsburg takımından dolayı alışığım. Çok gol atmam gerektiğini biliyorum. Sürekli ceza sahası içinde olacağım ve goller atacağım. Amacım bu. Hocamızın istediği oyuncu tipinde olduğumu düşünüyorum.

BASKI ANLAYIŞI VAR

Baskı anlayışı var ÜÇ haftalık tatil sürecim oldu. Tatilin son haftasında tempoyu yükselttim. Kampa biraz geç katıldım. Hocaların yapması gereken bazı testler var. İdmandan ayrılıp testleri yapmaktansa topla çalışmak istiyorum. Ama diğer antrenmanları da yapmam gerekiyor. Sistemde, sürekli baskı anlayışı var. Yüksek tempoda antrenmanlar yapıyoruz. Biz bu durumdan mutluyuz. Güçlü bir takım olmak, savaşçı bir takım olmak için bu gerekli.