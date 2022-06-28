Beşiktaş'tan Adam Ounas harekatı!

Beşiktaş'ın gündemine yeni bir isim daha geldi. İtalyan basını, Napoli ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek Adam Ounas'ın siyah- beyazlıların gündeminde olduğunu yazdı. Serie A ekiplerinden Napoli ile sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan Adam Ounas'ın bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Area Napoli'nin haberine göre 25 yaşındaki Cezayirli Ounas'ı geçen sezon kadrosuna katmak adına uğraş veren Beşiktaş'ın, yine önemli bir aday olduğu iddia ifade edildi.



ÇOK YÖNLÜ OYUNCU

Geçtiğimiz sezonu Napoli'de geçiren 25 yaşındaki oyuncu, 21 maçta 2 gol attı. Adam Ounas, 2017 yılında 12 milyon euro bedelle Bordeaux'dan Napoli'ye transfer olmuştu. Yıldız Futbolcu, Nice, Cagliari ve Crotone formaları giydi. Bu arada Beşiktaş teknik ekibinin, Ounas'ı özellikle çok yönlü olması sebebiyle tercih ettiği bildirildi. Cezayirli futbolcunun, sağ kanadın yanı sıra; sol kanatta ve hücuma yönelik bir orta saha oyuncusu gibi görev yapabilmesi dikkat çekiyor.