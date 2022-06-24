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Weghorst’un İngiltere talebi

Beşiktaş'ın santrfor hedeflerin biri olan Hollandalı forvet Weghorst'un Almanya'nın yanı sıra İngiltere'den de teklif beklediği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 06:50
Weghorst’un İngiltere talebi
Beşiktaş'ın santrfor hedeflerin biri olan Hollandalı forvet Weghorst'un Almanya'nın yanı sıra İngiltere'den de teklif beklediği öğrenildi. Burnley ile Beşiktaş'ın kiralık anlaşma konusunda tamamen anlaştığını aktaran İngiliz basını, Premier Lig'den gelebilecek teklifler nedeniyle Beşiktaş'ın beklediğini iddia etti. Dortmund Haller'i kadrosuna katarken, Frankfurt da Lucas Alario ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı için; Beşiktaş'ın Weghorst transferinde önünün açıldığı belirtildi. Siyah-beyazlılar 29 yaşındaki forvete 2.7 milyon euro maaş teklif etmişti. Oyuncunun net kararı iletmesi için beklemeye geçildi.
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