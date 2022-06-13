Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Ersin Destanoğlu'na iki talip birden! Rıdvan Yılmaz'dan sonra...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Ersin Destanoğlu'na iki talip birden! Rıdvan Yılmaz'dan sonra...

Beşiktaş'ta gelecek sezon adına sportif direktör Ceyhun Kazancı ve teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde kadro yapılanması çalışmaları devam ediyor. Rıdvan Yılmaz'ın Bundesliga ekibi Frankfurt'a transfer olmasının ardından başarılı file bekçi Ersin Destanoğlu için de Avrupa'dan tekliflerin geldiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Ersin Destanoğlu'na iki talip birden! Rıdvan Yılmaz'dan sonra...

Başarılı eldiven için Beşiktaş'ın belirlediği bonservis 7 milyon Euro…

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Ersin Destanoğlu'na iki talip birden! Rıdvan Yılmaz'dan sonra...

SERDAR DA BU İKİLİYE KATILABİLİR

RB Salzburg, kalecisi Philipp Köhn'ü sattığı takdirde Ersin için girişimlerde bulunacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Ersin Destanoğlu'na iki talip birden! Rıdvan Yılmaz'dan sonra...

Genç kaleciyi iki sezondur izleyen Torino ise menajerler aracılığı ile nabız yokluyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Ersin Destanoğlu'na iki talip birden! Rıdvan Yılmaz'dan sonra...

Beşiktaş, milli eldiveni belirlediği rakama satması halinde Rıdvan ve Ersin'den kulübün kasasına 250 milyon TL'ye yakın bir para girmiş olacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Ersin Destanoğlu'na iki talip birden! Rıdvan Yılmaz'dan sonra...

Serdar Saatçi'nin de satılması gündemde.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Ersin Destanoğlu'na iki talip birden! Rıdvan Yılmaz'dan sonra...

19 yaşındaki stoperin de ayrılığı halinde bu rakam daha da artacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Ersin Destanoğlu'na iki talip birden! Rıdvan Yılmaz'dan sonra...

Ersin Destanoğlu geride kalan sezonda 32 karşılaşmada Beşiktaş'ın kalesini korudu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Ersin Destanoğlu'na iki talip birden! Rıdvan Yılmaz'dan sonra...

Genç kaleci maç başı 1.1 gol yedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Ersin Destanoğlu'na iki talip birden! Rıdvan Yılmaz'dan sonra...

2 penaltı kurtaran başarılı eldiven, ceza sahası dışından 4 gole engel olamadı.

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