BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Ersin Destanoğlu'na iki talip birden! Rıdvan Yılmaz'dan sonra...

Kara Kartal'da gelecek sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Kara Kartal'da gelecek sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunun ikinci devresinde Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu ile başlayan altyapı atılımı meyvelerini hem şampiyonluklarla hem de ekonomik olarak verdi.
Rıdvan Yılmaz 3 kupa (Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa) kazandığı kulübüne sahada olduğu gibi ekonomik olarak da katkı sağladı.
Bonuslarla 6.5 milyon Euro'ya (117 milyon TL) Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.
Rıdvan Yılmaz sonrası gözler şimdi de kaleci Ersin Destanoğlu'na çevrildi.
Sabah'ın haberine göre 21 yaşındaki file bekçi ile Avusturya'dan Red Bull Salzburg ve İtalya'dan Torino ilgileniyor.
Başarılı eldiven için Beşiktaş'ın belirlediği bonservis 7 milyon Euro…
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RB Salzburg, kalecisi Philipp Köhn'ü sattığı takdirde Ersin için girişimlerde bulunacak.
Genç kaleciyi iki sezondur izleyen Torino ise menajerler aracılığı ile nabız yokluyor.
Beşiktaş, milli eldiveni belirlediği rakama satması halinde Rıdvan ve Ersin'den kulübün kasasına 250 milyon TL'ye yakın bir para girmiş olacak.
Serdar Saatçi'nin de satılması gündemde.
19 yaşındaki stoperin de ayrılığı halinde bu rakam daha da artacak.
Ersin Destanoğlu geride kalan sezonda 32 karşılaşmada Beşiktaş'ın kalesini korudu.
Genç kaleci maç başı 1.1 gol yedi.
2 penaltı kurtaran başarılı eldiven, ceza sahası dışından 4 gole engel olamadı.