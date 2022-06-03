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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın genç yıldızı İtalya yolcusu! 5 milyon euro...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de sezonu iyi bir yerde bitiremeyen Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılardan ayrılacak isimler de netleşiyor. Kartal'ın bonservis kazanmak istediği genç futbolcusuna İtalya'dan talip çıktı. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 08:18
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın genç yıldızı İtalya yolcusu! 5 milyon euro...

Sezonu hayal kırıklığı ile noktalayan Beşiktaş'ta, yeni sezon çalışmaları başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın genç yıldızı İtalya yolcusu! 5 milyon euro...

Siyah-beyazlılar teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde mutlak şampiyonluk hedefliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın genç yıldızı İtalya yolcusu! 5 milyon euro...

Bu doğrultuda transfer operasyonları da sürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın genç yıldızı İtalya yolcusu! 5 milyon euro...

Bu arada takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın genç yıldızı İtalya yolcusu! 5 milyon euro...

Kartal'dan ayrılması beklenen oyunculardan biri de genç stoper Serdar Saatçı. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın genç yıldızı İtalya yolcusu! 5 milyon euro...

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu Serdar Saatçı'ya İtalya'dan talip çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın genç yıldızı İtalya yolcusu! 5 milyon euro...

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Bologna Teknik Direktörü Mihajlovic, Ajax maçından itibaren Serdar Saatçı'yı izlemeye aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın genç yıldızı İtalya yolcusu! 5 milyon euro...

Deneyimli teknik adam sezon sonunda transfer edilebilir raporu verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın genç yıldızı İtalya yolcusu! 5 milyon euro...

Beşiktaş yönetimi Serdar için 5 miyon euro civarında bir rakam düşünüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın genç yıldızı İtalya yolcusu! 5 milyon euro...

SERDAR SAATÇI KİMDİR?

14 Şubat 2003'te İstanbul'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın genç yıldızı İtalya yolcusu! 5 milyon euro...

Serdar, 1.90 boyunda ve stoper mevkisinde forma giyiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın genç yıldızı İtalya yolcusu! 5 milyon euro...

Bayrampaşaspor altyapısından çıkan Serdar Saatçı, 10 yaşında Beşiktaş altyapısına transfer oldu ve sırayla U16, U17, U18, U19 da forma giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın genç yıldızı İtalya yolcusu! 5 milyon euro...

Serdar Saatçı, 2020-21 sezonunda Beşiktaş U19 takımından, Beşiktaş A Takımı'na yükseldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın genç yıldızı İtalya yolcusu! 5 milyon euro...

Serdar, bu sezon alt yaş kategorileri dahil 12 maça çıkarken 1 gol 1 asist üretti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın genç yıldızı İtalya yolcusu! 5 milyon euro...

Öte yandan Serdar, Türkiye U21 Takımı'yla 4 maça çıktı.

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