BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın genç yıldızı İtalya yolcusu! 5 milyon euro...

Sezonu hayal kırıklığı ile noktalayan Beşiktaş'ta, yeni sezon çalışmaları başladı.
Siyah-beyazlılar teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde mutlak şampiyonluk hedefliyor.
Bu doğrultuda transfer operasyonları da sürüyor.
Sezonu hayal kırıklığı ile noktalayan Beşiktaş'ta, yeni sezon çalışmaları başladı.
Siyah-beyazlılar teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde mutlak şampiyonluk hedefliyor.
Bu doğrultuda transfer operasyonları da sürüyor.
Bu arada takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.
Kartal'dan ayrılması beklenen oyunculardan biri de genç stoper Serdar Saatçı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu Serdar Saatçı'ya İtalya'dan talip çıktı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Bologna Teknik Direktörü Mihajlovic, Ajax maçından itibaren Serdar Saatçı'yı izlemeye aldı.
Deneyimli teknik adam sezon sonunda transfer edilebilir raporu verdi.
Beşiktaş yönetimi Serdar için 5 miyon euro civarında bir rakam düşünüyor.
SERDAR SAATÇI KİMDİR?
14 Şubat 2003'te İstanbul'da dünyaya geldi.
Serdar, 1.90 boyunda ve stoper mevkisinde forma giyiyor.
Bayrampaşaspor altyapısından çıkan Serdar Saatçı, 10 yaşında Beşiktaş altyapısına transfer oldu ve sırayla U16, U17, U18, U19 da forma giydi.
Serdar Saatçı, 2020-21 sezonunda Beşiktaş U19 takımından, Beşiktaş A Takımı'na yükseldi.
Serdar, bu sezon alt yaş kategorileri dahil 12 maça çıkarken 1 gol 1 asist üretti.
Öte yandan Serdar, Türkiye U21 Takımı'yla 4 maça çıktı.
Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 1.6 milyon euro...