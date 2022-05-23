BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan David Martinez hamlesi! İşte yapılacak teklif

Forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş, stoper hamlelerine de devam ediyor.
Vida ile yolları ayıran siyah beyazlı kulüp, yerine gelecek alternatifler üzerine çalışıyor.
Adaylardan biri ise Arjantin ekibi River Plate'te forma giyen David Martinez.
Forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş, stoper hamlelerine de devam ediyor.
Vida ile yolları ayıran siyah beyazlı kulüp, yerine gelecek alternatifler üzerine çalışıyor.
Adaylardan biri ise Arjantin ekibi River Plate'te forma giyen David Martinez.
Defensa'dan kiralık olan 24 yaşındaki savunmacının sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor.
Harekete geçme kararı alan yönetim, yapılacak teklif için çalışmalarını sürdürüyor.
Piyasa değeri 6.5 milyon euro olan David Martinez için Beşiktaş'ın düşündüğü rakamlar da belli olmaya başladı.
BİRKAÇ HAFTAYA BELLİ OLUR
Gelen haberlere göre siyah beyazlı yönetim, Defensa kulübüne 4 milyon euro önerecek.
Oyuncunun yüzde 50 haklarını elinde tutmak isteyen Arjantin ekibi, pazarlıklarda bunu belirtiyor.
1.85 boyundaki stopere ise 1.5 milyon euro civarında bir teklif yapılacak.
Valerien İsmael'in de onayı alınan Martinez için bazı sıkıntılar da var.
O da çok talibinin olması.
Gazeteci Maximiliano Grillo'nun haberine göre, İspanyol ekipleri Real Betis ve Sevilla nabız yokluyor.
Martinez'in transferi birkaç hafta içinde netleşecek.
ARTILARI
İki ayağını da kullanıyor
Kolay sakatlanmıyor
İkili mücadelelerde güçlü
Kolay yorulmuyor
Mücadeleci
EKSİLERİ
Pas oyunu zayıf
Top hakimiyeti düşük
Hücum kafa vuruşları isabetsiz
Hızlı değil
Formu düşük