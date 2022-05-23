Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan David Martinez hamlesi! İşte yapılacak teklif

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan David Martinez hamlesi! İşte yapılacak teklif

Sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta öncelik stoper mevkisine verildi. 3'lü savunmaya uygun isimleri kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, Paraguaylı David Martinez'i gündemine aldı. Beşiktaş yönetimi, 24 yaşındaki stoper için teklif etmeyi düşündüğü bonservis bedelini de belirledi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan David Martinez hamlesi! İşte yapılacak teklif

Forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş, stoper hamlelerine de devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan David Martinez hamlesi! İşte yapılacak teklif

Vida ile yolları ayıran siyah beyazlı kulüp, yerine gelecek alternatifler üzerine çalışıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan David Martinez hamlesi! İşte yapılacak teklif

Adaylardan biri ise Arjantin ekibi River Plate'te forma giyen David Martinez.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan David Martinez hamlesi! İşte yapılacak teklif

Defensa'dan kiralık olan 24 yaşındaki savunmacının sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan David Martinez hamlesi! İşte yapılacak teklif

Harekete geçme kararı alan yönetim, yapılacak teklif için çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan David Martinez hamlesi! İşte yapılacak teklif

Piyasa değeri 6.5 milyon euro olan David Martinez için Beşiktaş'ın düşündüğü rakamlar da belli olmaya başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan David Martinez hamlesi! İşte yapılacak teklif

BİRKAÇ HAFTAYA BELLİ OLUR
Gelen haberlere göre siyah beyazlı yönetim, Defensa kulübüne 4 milyon euro önerecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan David Martinez hamlesi! İşte yapılacak teklif

Oyuncunun yüzde 50 haklarını elinde tutmak isteyen Arjantin ekibi, pazarlıklarda bunu belirtiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan David Martinez hamlesi! İşte yapılacak teklif

1.85 boyundaki stopere ise 1.5 milyon euro civarında bir teklif yapılacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan David Martinez hamlesi! İşte yapılacak teklif

Valerien İsmael'in de onayı alınan Martinez için bazı sıkıntılar da var.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan David Martinez hamlesi! İşte yapılacak teklif

O da çok talibinin olması.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan David Martinez hamlesi! İşte yapılacak teklif

Gazeteci Maximiliano Grillo'nun haberine göre, İspanyol ekipleri Real Betis ve Sevilla nabız yokluyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan David Martinez hamlesi! İşte yapılacak teklif

Martinez'in transferi birkaç hafta içinde netleşecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan David Martinez hamlesi! İşte yapılacak teklif

ARTILARI

İki ayağını da kullanıyor
Kolay sakatlanmıyor
İkili mücadelelerde güçlü
Kolay yorulmuyor
Mücadeleci

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan David Martinez hamlesi! İşte yapılacak teklif

EKSİLERİ

Pas oyunu zayıf
Top hakimiyeti düşük
Hücum kafa vuruşları isabetsiz
Hızlı değil
Formu düşük

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