Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan stopere sürpriz hamle! Oumar Gonzalez...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan stopere sürpriz hamle! Oumar Gonzalez...

Gelecek sezon teknik direktör Valerien Ismael'in 3'lü savunma sistemine uyacak isimleri kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Avrupa’nın en az gol yiyen takımı Ajaccio’nun genç savunmacısı Oumar Gonzalez'in peşine düştü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan defansa sürpriz hamle! Oumar Gonzalez...

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan defansa sürpriz hamle! Oumar Gonzalez...

Teknik direktör Valerien İsmael, 3'lü sistemini iyi işletmek için elinde 3 kaliteli stoper olması gerektiği yönünde bir rapor hazırladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan defansa sürpriz hamle! Oumar Gonzalez...

Ismael, bu raporu yönetime sundu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan defansa sürpriz hamle! Oumar Gonzalez...

Bu rapor üzerine siyah-beyazlı yönetim harekete geçti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan defansa sürpriz hamle! Oumar Gonzalez...

Fransız teknik adamın listesinde sürpriz isimler yer alıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan defansa sürpriz hamle! Oumar Gonzalez...

Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın dediği gibi bu isimler kimsenin tanımadığı ancak potansiyeli olan oyuncular.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan defansa sürpriz hamle! Oumar Gonzalez...

FRANSIZ EKİBİNDE DEFANSIN SİGORTASI

Ismael'in listesinde yer alan stoper adaylarından birinin Fransa II. Ligi takımlarından Ajaccio'nun stoperi Oumar Gonzalez olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan defansa sürpriz hamle! Oumar Gonzalez...

Toulouse'un arkasından ikinci sırada yer alarak Fransa I. Ligi'ne çıkmaya hazırlanan Ajaccio 36 maçın 20'sinde kalesini gole kapadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan defansa sürpriz hamle! Oumar Gonzalez...

Sadece 37 gol atıp, mükemmel defansı sayesinde Fransa I. Ligi'ne yükselen Ajaccio'nun defansının sigortası ise Kamerunlu Gonzalez.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan defansa sürpriz hamle! Oumar Gonzalez...

24 yaşındaki genç stoper 32 maçta ayrıca 3 de gol attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan defansa sürpriz hamle! Oumar Gonzalez...

1.86 boyundaki Gonzalez'in ilk 11'de forma giydiği Ajaccio bu sezon tüm dünya liglerinde en fazla maçta kalesini gole kapatan takım.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan defansa sürpriz hamle! Oumar Gonzalez...

Ajaccio, 32 lig maçında kalesinde sadece 18 gol gördü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan defansa sürpriz hamle! Oumar Gonzalez...

Kamerunlu stoper profesyonel futbol kariyeri boyunca 144 resmi mücadelede görev yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan defansa sürpriz hamle! Oumar Gonzalez...

Oumar Gonzalez bu periyotta 9 gol atarken, 3 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan defansa sürpriz hamle! Oumar Gonzalez...

24 yaşındaki savunma oyuncusu, forma giydiği 5 kulüp arasında en çok Chambly'de (42 maç) forma giydi.

DİĞER
Son dakika: Yeşilçam'ın gamzeli güzeliydi... Usta oyuncu Bahar Öztan'dan hayranlarını üzen haber!
Bergüzar Korel bir yakınının altı aylık kızına hakaret etmesiyle çileden çıktı! “Artık bu hadsizlere..."
Kartal rotayı çizdi! Favori Sörloth plase Buksa
Nuno Espirito Santo neden olmadı? İşte sebebi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan yıldız futbolcuya para cezası!
Kartal rotayı çizdi! Favori Sörloth plase Buksa
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Facebook'un podcast hizmeti kapatılıyor!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ayıp ettin Torrent Ayıp ettin Torrent 06:44
Hayatımın hayaliydi Hayatımın hayaliydi 06:31
PFDK kararları açıklandı! PFDK kararları açıklandı! 00:38
PFDK kararları açıklandı! PFDK kararları açıklandı! 00:37
Beşiktaş'tan yıldız futbolcuya para cezası! Beşiktaş'tan yıldız futbolcuya para cezası! 00:31
İşte Öztürk - Nazifoğlu ayrılığının perde arkası! İşte Öztürk - Nazifoğlu ayrılığının perde arkası! 00:30
Daha Eski
Avrupa ve Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu! Avrupa ve Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu! 00:22
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu! UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu! 00:21
F.Bahçe'de Min-Jae endişesi! Derbide... F.Bahçe'de Min-Jae endişesi! Derbide... 00:09
Ve transfer müjdesi! Dzyuba F.Bahçe'ye Ve transfer müjdesi! Dzyuba F.Bahçe'ye 00:09
Uluç'tan flaş derbi yorumu! "Mecburen..." Uluç'tan flaş derbi yorumu! "Mecburen..." 00:09
G.Saray'da flaş gelişme! 5 yıldız sezon sonu yolcu G.Saray'da flaş gelişme! 5 yıldız sezon sonu yolcu 00:09