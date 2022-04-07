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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta favori Sörloth! Tüm şartlar zorlanacak

Spor haberi... Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ın ilk önceliği forvet... Batshuayi performansıyla beklentilerin altında kalırken yeni bir ismi kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlı kurmayların önceliği ise daha önce Trabzonspor'da da forma giyen Norveçli futbolcu Sörloth... İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 07:00
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta favori Sörloth! Tüm şartlar zorlanacak

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Siyah-beyazlılar, en az 5 futbolcuyu kadrosuna katmayı düşünüyor. Transferde en kritik mevki ise santrfor bölgesi olacak.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta favori Sörloth! Tüm şartlar zorlanacak

Batshuayi'den istediği verimi alamayan ve Belçikalı forvetin kiralık sözleşmesini uzatmayacak olan siyah-beyazlılar, bu bölgeye nokta atışı transfer yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta favori Sörloth! Tüm şartlar zorlanacak

Sportif direktör Ceyhun Kazancı, bir dönem Trabzonspor'da oynayan Alexander Sörloth'a Beşiktaş forması giydirmenin hesaplarını yapıyor. Sörloth'un Türkiye'ye transferindeki öncelik ise Karadeniz temsilcisinde.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta favori Sörloth! Tüm şartlar zorlanacak

REAL SOCIEDAD'DA KİRALIK OYNUYOR
Bonservisi Alman kulübü Leipzig'te bulunan Norveçli golcü, sezonu Real Sociedad'ta kiralık olarak geçiriyor. İspanyol ekibinin yetkilileri, bir süre önce 17 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmak istemediklerini açıkladılar.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta favori Sörloth! Tüm şartlar zorlanacak

Leipzig kulübü de, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alexander Sörloth'u kadrosunda tutmayı düşünmüyor. Beşiktaş, Alman ekibinin bonservisiyle göndermek istediği 26 yaşındaki futbolcu için tüm şartları zorlayacak.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta favori Sörloth! Tüm şartlar zorlanacak

Yönetimin önceliği Sörloth'u satın alma opsiyonlu kiralamak. Eğer bu konuda anlaşma sağlanamazsa bonservis konusu masaya yatırılacak.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta favori Sörloth! Tüm şartlar zorlanacak

44
Trabzon formasıyla 49 resmi maçta 33 gol atıp, 11 de asist yapan Sörloth, toplam 44 gole direkt olarak katkı yaparak müthiş bir performans sergilemişti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta favori Sörloth! Tüm şartlar zorlanacak

Norveçli golcü ardından transfer olduğu Leipzig'de 37 maçta 6 gol atıp, 3 asist yaparken; kiralık olarak gittiği Real Sociedad'da ise 36 maçta 5 gol attı, 1 de asist yapabildi.

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