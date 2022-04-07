TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta favori Sörloth! Tüm şartlar zorlanacak

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Siyah-beyazlılar, en az 5 futbolcuyu kadrosuna katmayı düşünüyor. Transferde en kritik mevki ise santrfor bölgesi olacak.

Batshuayi'den istediği verimi alamayan ve Belçikalı forvetin kiralık sözleşmesini uzatmayacak olan siyah-beyazlılar, bu bölgeye nokta atışı transfer yapmak istiyor.