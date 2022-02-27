Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'tan golcü hamlesi! Artem Dovbyk... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'tan golcü hamlesi! Artem Dovbyk... (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Golcü arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, Ukrayna ekibi Dnipro’nun golcüsü Artem Dovbyk için menajerinden görüşme talep etti. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'tan golcü hamlesi! Artem Dovbyk... (BJK spor haberi)

Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, rotasını Ukrayna'ya çevirdi. Bu sezon yaşanan gol sıkıntısının önümüzdeki sezon yaşanmaması için genç ve kaliteli bir forvet alarak kadrosunu güçlendirmek isteyen siyahbeyazlılar, Artem Dovbyk için devreye girdi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'tan golcü hamlesi! Artem Dovbyk... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın, Ukrayna'daki savaş sebebiyle Avrupa'da başka bir ülkede kariyerini sürdürmek isteyen golcü için menajerinden bir görüşme talep ettiği belirtildi. Dinipro yönetiminin Artem Dovbyk için 5 milyon euro'dan kapıyı açtığı ifade edilirken, siyah-beyazlı yönetim ise bu rakamın taksitlendirilmesi durumunda 24 yaşındaki oyuncuyu ikna edeceğine inanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'tan golcü hamlesi! Artem Dovbyk... (BJK spor haberi)

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Profesyonel kulüp kariyerinde 131 resmi maça çıkan Dovbyk, bu periyotta 48 gol atarken, 9 da asist yaptı ve toplamda 57 gole direkt olarak katkı sağladı.

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