BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'tan golcü hamlesi! Artem Dovbyk... (BJK spor haberi)

Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, rotasını Ukrayna'ya çevirdi. Bu sezon yaşanan gol sıkıntısının önümüzdeki sezon yaşanmaması için genç ve kaliteli bir forvet alarak kadrosunu güçlendirmek isteyen siyahbeyazlılar, Artem Dovbyk için devreye girdi.

Beşiktaş'ın, Ukrayna'daki savaş sebebiyle Avrupa'da başka bir ülkede kariyerini sürdürmek isteyen golcü için menajerinden bir görüşme talep ettiği belirtildi. Dinipro yönetiminin Artem Dovbyk için 5 milyon euro'dan kapıyı açtığı ifade edilirken, siyah-beyazlı yönetim ise bu rakamın taksitlendirilmesi durumunda 24 yaşındaki oyuncuyu ikna edeceğine inanıyor.