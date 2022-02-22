Tek eksik 10 numara!

Beşiktaş'ta bu sezona dair hedeflenen tek kulvar Türkiye Kupası... Kartal, Türkiye Kupası'nı kazanarak hem kötü geçen sezonu kupayla noktalamak hem de Avrupa biletini kısa yoldan almak istiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi de teknik direktör Önder Karaveli ile yaptığı görüşmede bu konunun altını çizdi. Beşiktaş'ta kupa dışında yapılan tüm çalışmalar gelecek sezona dair... Transfer çalışmalarını da bu yönde sürdüren siyahbeyazlı kurmaylar, orta alan kurgusunu ise büyük bir titizlikle oluşturuyor.

ALTERNATİFLİ KADRO KURULACAK

Josef de Souza'nın yanında Gedson Fernandes'i kullanmayı planlayan Beşiktaş, Alex Texeira'dan ise istediği verimi alamadı. Bu kapsamda Beşiktaş'ta 10 numara arayışları sürüyor. Siyah-Beyazlılar, klasik bir 10 numara yerine farklı mevkilerde de oynayabilen skorer bir orta saha arayışında. Beşiktaş hem iç hem de dış transferde 'doğru' adımlar atarak gelecek sezon direkt şampiyonluğu hedefleyen alternatifleri bol olan bir kadro kurmak istiyor. Yönetim çalışmalarını bu yönde sürdürüyor.