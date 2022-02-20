Herkesten memnunum

Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli, kazansalar bile skor olarak istedikleri verimi alamadıklarını belirtti. "Yine çok pozisyon bulduk. Yine değerlendiremedik. İkinci golü atamadık. Atsak farklı bir durum olabilirdi" diyen siyah beyazlı çalıştırıcı, "Geçen Adana Demirspor maçında son bölümde her atağında gol pozisyonu verdik. Çok fazla sayıda pozisyon yedik, bir gol yedik. Ama ben bu maçta son dakikalarda çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Ben bugünden memnunum. Çok mutluyum. İsteklerimizin bir çoğunu oyuncularımız yerine getirdi. Herkesin performansından memnunum" ifadelerini kullandı.

TARAFTAR İLGİSİZDİ

Beşiktaşlı taraftarlar, maça fazla ilgi göstermedi. Vodafone Stadı'nın büyük bölümü boş kaldı. Tribünlere gelen taraftarlar ise görevlerini eksiksiz yerine getirdi. 90 dakika boyunca Kartal'a tam destek verdiler.